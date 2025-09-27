कॉमेडियन कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार , मांगी थी एक करोड़ की फिरौती

नारी डेस्क: मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने बॉलीवुड अभिनेता और हास्य अभिनेता कपिल शर्मा को कथित तौर पर धमकी देने और 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में पश्चिम बंगाल से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दिलीप चौधरी के रूप में पहचाने गए आरोपी ने कथित तौर पर 22 और 23 सितंबर के बीच शर्मा के एक करीबी सहयोगी को फोन किया और पैसे की मांग की, चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हास्य अभिनेता की हत्या कर दी जाएगी।



धमकी के बाद, कपिल की टीम ने तुरंत मुंबई पुलिस को सूचित किया, जिसने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान, मुंबई अपराध शाखा ने कॉल का पता लगाया और चौधरी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। फिर उसे मुंबई लाया गया और एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे आगे की पूछताछ के लिए 30 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने धमकी देते समय कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार का नाम लिया, जिससे अधिकारियों ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया।



जबरन वसूली और धमकियों के पीछे के मकसद की अभी भी जाँच चल रही है क्योंकि क्राइम ब्रांच अपनी जांच जारी रखे हुए है। इससे पहले, कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा के कनाडा के सरे स्थित कप्स कैफ़े को गुरुवार को एक महीने के भीतर दूसरी गोलीबारी की घटना में निशाना बनाया गया, जिससे स्थानीय लोगों और प्रशंसकों में चिंता बढ़ गई। 85 एवेन्यू और स्कॉट रोड स्थित कैफ़े पर कई गोलियाँ चलाई गईं।