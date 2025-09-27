27 SEPSATURDAY2025 9:31:30 PM
यात्रीगण ध्यान दें! दिवाली और छठ से पहले बदल रहे हैं Train Ticket Booking  के नियम

  Edited By vasudha,
  • Updated: 27 Sep, 2025 07:21 PM
नारी डेक:  भारतीय रेलवे ने अपनी टिकट बुकिंग नीति को अपडेट किया है और यह 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी। नए नियमों के अनुसार, IRCTC पर जनरल टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। ट्रेन में सीटों की मांग इतनी ज़्यादा है कि कन्फर्म टिकट मिलना भी मुश्किल हो सकता है। यात्रियों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, भारतीय रेलवे नियमित रूप से अपनी बुकिंग प्रणाली में बदलाव और अपडेट करता रहता है।


बिना आधार कार्ड के टिकट नहीं होगी बुक

 रेलवे ने टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इन नए नियमों की जानकारी के बिना, यात्री 1 अक्टूबर से टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, 1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब आप बिना आधार कार्ड के ट्रेन टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। चाहे आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट बुक कर रहे हों या मोबाइल ऐप से, ऑनलाइन जनरल टिकट बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण ज़रूरी होगा। यह नियम, जो 15 जुलाई से तत्काल टिकटों के लिए लागू था, अब सभी जनरल टिकटों (स्लीपर क्लास, सेकंड स्लीपर क्लास, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी सहित) पर लागू होगा।


 IRCTC आईडी को अपने आधार नंबर से लिंक करना जरूरी 

रेलवे यात्रियों के लिए कन्फर्म टिकट पाने की संभावनाओं को बेहतर बनाना चाहता है, इसलिए आपको अपनी IRCTC आईडी को अपने आधार नंबर से लिंक करना होगा। अगर आपकी आईडी लिंक है, तो आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग विंडो उन यात्रियों की तुलना में 15 मिनट पहले खुलने का लाभ मिलेगा जिनके पास आधार से लिंक आईडी नहीं है। भारतीय रेलवे के कम्प्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों पर सामान्य आरक्षित टिकटों के लिए बुकिंग नियम अपरिवर्तित रहेंगे। आप हमेशा की तरह काउंटरों पर टिकट बुक कर सकेंगे। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि नए नियम टिकट बुकिंग काउंटरों पर लागू नहीं होंगे।


ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए यात्री अपना आधार कहां लिंक कर सकते हैं?

-आधार को IRCTC से लिंक करने के लिए अपने IRCTC खाते में लॉग इन करें।
-"मेरा खाता" में जाकर "अपना आधार लिंक करें" या "आधार केवाईसी" विकल्प चुनें।
-दिए गए बॉक्स में अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और "ओटीपी भेजें" पर क्लिक करें।
-आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
-ओटीपी दर्ज करें और आपका IRCTC आईडी सफलतापूर्वक आधार से लिंक हो जाएगा।

