19 FEBTHURSDAY2026 1:34:53 AM
Nari

Promise Day पर अपने पार्टनर से करें ये 5 खास वादे, मजबूत होगा रिश्ता

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 11 Feb, 2026 10:21 AM
Promise Day पर अपने पार्टनर से करें ये 5 खास वादे, मजबूत होगा रिश्ता

नारी डेस्क: वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है। इस हफ्ते का हर दिन प्यार और रिश्ते को खास बनाने के लिए समर्पित होता है। इसी क्रम में पांचवां दिन होता है प्रॉमिस डे, जो हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। प्रॉमिस डे का मतलब है अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक-दूसरे से सच्चे वादे करना। प्यार सिर्फ कहने से नहीं, बल्कि निभाने से मजबूत होता है। रिश्ते भरोसे, ईमानदारी और छोटे-छोटे वादों पर टिके होते हैं। अगर आप अपने रिश्ते को लंबे समय तक खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो इस प्रॉमिस डे पर ये 5 वादे जरूर करें।

आपकी खुशी मेरी जिम्मेदारी है

एक मजबूत रिश्ते की पहचान है कि दोनों पार्टनर एक-दूसरे की खुशी का ख्याल रखें। अपने पार्टनर से वादा करें कि आप उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। उनकी भावनाओं को समझेंगे और हर परिस्थिति में उनका साथ देंगे। जब दोनों एक-दूसरे की खुशी को अहमियत देते हैं, तो रिश्ता अपने आप गहरा हो जाता है।

'वादा कर ले साजना !' पार्टनर से ये 5 खास Promises करके बढ़ाएं रिश्तों में मिठास

आपको बदलने की कोशिश नहीं करूंगा/करूंगी

अक्सर रिश्तों में लोग अपने पार्टनर को अपनी पसंद के अनुसार बदलना चाहते हैं। इससे दूरियां बढ़ सकती हैं। इस प्रॉमिस डे पर यह वादा करें कि आप अपने पार्टनर को जैसे हैं, वैसे ही स्वीकार करेंगे। सच्चा प्यार वही है, जिसमें अपनापन हो, न कि बदलने की कोशिश।

आप हमेशा मेरी पहली प्राथमिकता रहेंगे

रिश्ते में समय और महत्व देना बहुत जरूरी होता है। अपने पार्टनर से वादा करें कि वे आपकी जिंदगी में खास और पहली प्राथमिकता रहेंगे। साथ ही यह भी वादा करें कि आप रिश्ते में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखेंगे। न खुद शक करेंगे और न ही ऐसी कोई स्थिति आने देंगे जिससे भरोसा टूटे।

PunjabKesari

ये भी पढ़ें:  महाशिवरात्रि 2026:  इन 3 राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, मंगल-बुध-चंद्र का खास गोचर

 हर मुश्किल में आपका साथ दूंगा/दूंगी

जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों समय आते हैं। सच्चा प्यार वही है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे। अपने पार्टनर से वादा करें कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप उनका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे।

PunjabKesari

आपके सपने मेरे अपने होंगे

एक अच्छे रिश्ते में सिर्फ साथ रहना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक-दूसरे के सपनों का सम्मान करना भी जरूरी है। इस दिन वादा करें कि आप अपने पार्टनर के सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में उनका साथ देंगे। चाहे वह करियर हो, कोई शौक हो या पर्सनल ग्रोथ आप उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। हर व्यक्ति को जीवन में ऐसे साथी की जरूरत होती है जो उसके सपनों को समझे और उसका हौसला बढ़ाए।

प्रॉमिस डे सिर्फ वादे करने का दिन नहीं है, बल्कि उन्हें निभाने की याद दिलाने का दिन है। छोटे-छोटे सच्चे वादे रिश्ते को मजबूत, खूबसूरत और लंबे समय तक टिकाऊ बनाते हैं।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it