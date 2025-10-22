23 OCTTHURSDAY2025 1:27:25 AM
Diwali के बाद Lungs में हुई Infection को देसी नुस्खों से करें Detox

नारी डेस्कः दीवाली के बाद हवा में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। पटाखों से निकलने वाला धुआं, कार्बन और धूलकण हमारे फेफड़ों (Lungs) में जम जाते हैं, जिससे खांसी, गले में जलन, सांस फूलना, छाती में भारीपन जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन राहत की बात ये है कि कुछ देसी नुस्खे अपनाकर आप अपने फेफड़ों को प्राकृतिक तरीके से डिटॉक्स कर सकते हैं।

1. गुनगुने पानी और नींबू का सेवन करें

सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पिएं। इससे शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और फेफड़ों की सूजन कम होती है। नींबू में मौजूद विटामिन-C फेफड़ों की कोशिकाओं को रिपेयर करने में मदद करता है।

2. तुलसी और अदरक की चाय पिएं

तुलसी और अदरक दोनों में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। एक कप पानी में 5 तुलसी की पत्तियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा शहद डालकर उबालें। दिन में दो बार पीने से गले और फेफड़ों की सफाई होती है।
3. भाप लेना न भूलें

हर रात सोने से पहले गर्म पानी में कुछ बूंदें नीलगिरी तेल या अजवाइन डालकर भाप लें। यह फेफड़ों में जमे प्रदूषक कणों को ढीला कर निकालने में मदद करता है। सांस लेने की क्षमता भी बढ़ती है।

4. लहसुन और हल्दी का सेवन बढ़ाएं

हल्दी और लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और सल्फर कम्पाउंड्स फेफड़ों की सूजन को कम करते हैं। हल्दी वाला दूध या लहसुन की दो कली सुबह खाली पेट खाने से शरीर अंदर से डिटॉक्स होता है।

5. गुड़ और सौंफ का पानी

गुड़ खून को साफ करता है और सौंफ फेफड़ों को ठंडक देती है। आधा चम्मच सौंफ को एक गिलास पानी में उबालकर उसमें थोड़ा गुड़ मिलाएं और पिएं। यह फेफड़ों में जमी गंदगी को निकालने में असरदार है।

6. घर के अंदर रखें एयर-प्यूरिफाइंग पौधे

एलोवेरा, स्नेक प्लांट, और मनी प्लांट जैसे पौधे घर की हवा को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं। ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाकर सांस की समस्या को कम करते हैं।

7. हल्की प्राणायाम और योग करें

अनुलोम-विलोम, कपालभाति और भ्रामरी जैसे प्राणायाम फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं। रोज़ 10-15 मिनट का अभ्यास लंग्स में ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ाता है।

याद रखें ये बातें

दीवाली के बाद प्रदूषण से फेफड़ों की सेहत पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, लेकिन अगर आप ये देसी नुस्खे अपनाते हैं तो शरीर खुद को डिटॉक्स कर लेता है। प्राकृतिक उपायों से न सिर्फ लंग्स मजबूत बनते हैं बल्कि सांस की परेशानी से भी राहत मिलती है।

धुएं और धूल से बचने के लिए बाहर निकलते समय मास्क पहनें।
जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और तले हुए खाने से बचें।
घर में गुड़, तुलसी, अदरक और हल्दी का नियमित सेवन करें।

 

