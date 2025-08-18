19 AUGTUESDAY2025 11:55:28 AM
मेरठ कांड की तरह नीले ड्रम में मिला एक और पति, पत्नी 3 बच्चों को लेकर हुई गायब

  • Updated: 18 Aug, 2025 02:38 PM
मेरठ कांड की तरह नीले ड्रम में मिला एक और पति, पत्नी 3 बच्चों को लेकर हुई गायब

नारी डेस्क: मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड  ने अब राजस्थान तक सनसनी फैला दी है। यहां एक कंटेनर (ड्रम) से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान मेरठ निवासी के रूप में हुई है, जिसका शव  मकान की छत पर रखे नीले प्लास्टिक ड्रम में पाया गया। मृतक की पत्नी और बच्चे भी घर से गायब है, ऐसे में शक की सुई पत्नी पर ही जा रही है। इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। 
 

पत्नी और बच्चे गायब

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के शहाजहांपुर का रहने वाला हंसराम 6 महीने से अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में एक किराए के मकान में रह रहा था। वह स्थानीय किराना दुकान पर काम करता था। शनिवार की रात को मकान मालकिन ने घर का दरवाजा खुला देखा, घर के अंदर से बेहद तेज बदबू आ रही थी । सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को छत से ड्रम मिला, जिसमें 
 शव नमक में दबा हुआ मिला। 


मकान मालिक का बेटा भी गायब

बताया जा रहा है कि शव को जल्दी सड़ने के लिए उस पर नमक डाला गया था। पड़ोसियों के मुताबिक मृतक को शराब की आदत थे जिस कारण उसके घर में हमेशा झगड़ा रहता था। अब इस घटना के बाद से उसकी पत्नी और दोनों बच्चे गायब हैं। इतना ही नहीं  मकान मालिक का बेटा भी गायब है।  शक जताया जा रहा है कि दोनों इस हत्याकांड से जुड़े हो सकते हैं या फिर हत्यारे ही हों।
 

मेरठ कांड जैसा है मामला

कंटेनर कहां से आया और किसने रखा, इसकी तहकीकात हो रही है। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। मेरठ का यह मामला ‘ब्लू ड्रम हॉरर’ के नाम से काफी सुर्खियों में रहा था  क्योंकि वहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के  शव को ड्रम में बंद करके फेंक दिया गया, जिससे कई दिन तक किसी को भनक तक नहीं लगी।

