जाने-माने अभिनेता ने दुनिया को कहा अलविदा, एक्टर के स्मार्ट लुक की दुनिया थी दीवानी

नारी डेस्क: सुपरमैन फिल्मों में प्रतिष्ठित खलनायक जनरल ज़ॉड की भूमिका निभाने के लिए याद किए जाने वाले ब्रिटिश अभिनेता टेरेंस स्टाम्प का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके परिवार ने द न्यू यॉर्क टाइम्स को इसकी पुष्टि की है। हालांकि एक्टर की मृत्यु का कारण नहीं पता वल पाया है। उनके निधन से हर कोई सदमे में है। आकर्षक लुक और छह दशकों के करियर के साथ, स्टाम्प ने ब्रिटिश और हॉलीवुड दोनों पर एक अमिट छाप छोड़ी।



एक्टर ने सबसे पहले 'बिली बड' (1962) में अपनी भूमिका से प्रसिद्धि मिली, जिसके लिए उन्हें ऑस्कर नामांकन मिला, और बाद में विलियम वायलर की 'द कलेक्टर' (1965) में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों को चकित कर दिया, जिसके लिए उन्हें कान्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। हालांकि, अभिनेता को जनरल ज़ॉड के रूप में सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जो क्रिप्टोनियन खलनायक था जिसने 'सुपरमैन' (1978) और 'सुपरमैन II' (1980) में सुपरमैन को चुनौती दी थी। उनके प्रभावशाली अभिनय ने इस किरदार को पर्दे पर सबसे प्रतिष्ठित कॉमिक बुक खलनायकों में से एक बना दिया।



अपने आकर्षक रूप-रंग और बेदाग फैशन विकल्पों के लिए भी जाने जाने वाले, स्टैम्प ब्रिटेन के सबसे ग्लैमरस सितारों में से एक बन गए। वह और अभिनेत्री जूली क्रिस्टी 60 के दशक की सबसे प्रतिष्ठित जोड़ियों में से एक थीं, जिन्होंने फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड (1967) में साथ अभिनय किया था। उनका सुपरमॉडल जीन श्रिम्पटन के साथ भी हाई-प्रोफाइल रोमांस था और वे महान फोटोग्राफर डेविड बेली की पसंदीदा प्रेरणा थे। स्टैम्प की बहुमुखी प्रतिभा उनके विविध करियर। उन्होंने स्टीवन सोडरबर्ग की 'द लाइमी' (1999) में एक भ्रष्ट अंग्रेज बदमाश की भूमिका निभाई, 'स्टार वार्स: द फैंटम मेनेस' (1999) में चांसलर वेलोरम के रूप में पहचान बनाई और 'द एडवेंचर्स ऑफ प्रिसिला, क्वीन ऑफ द डेजर्ट' (1994) में एक ट्रांसजेंडर महिला, बर्नाडेट के रूप में अपनी सबसे साहसी और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में से एक से दिल जीत लिया।



1938 में लंदन में जन्मे, स्टैम्प के एक टगबोट कप्तान के बेटे से एक अंतरराष्ट्रीय स्टार बनने के सफर में पियर पाओलो पासोलिनी, केन लोच और एडगर राइट जैसे निर्देशकों के साथ सहयोग शामिल था। उन्होंने साथी अभिनेता माइकल केन के साथ भी एक प्रारंभिक घर साझा किया, हालाँकि दोनों कभी एक साथ किसी फिल्म में नहीं दिखाई दिए। बाद के वर्षों में, स्टैम्प ने 'वाल्किरी' (2008), 'मिस पेरेग्रीन्स होम फॉर पेकुलियर चिल्ड्रन' (2016), और 'लास्ट नाइट इन सोहो' (2021) जैसी फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। उन्होंने कई संस्मरण और किताबें भी प्रकाशित कीं, जिनमें स्टैम्प एल्बम और रेयर स्टैम्प्स: रिफ्लेक्शंस ऑन लिविंग, ब्रीदिंग एंड एक्टिंग शामिल हैं।