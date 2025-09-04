कुनिका सदानंद को 27 साल के प्यार ने दिया धोखा, शादीशुदा मर्द से लिव-इन का किया खुलासा

नारी डेस्क : ‘बिग बॉस 19’ में हिस्सा ले रहीं मशहूर एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। शो के हालिया एपिसोड में उन्होंने बताया कि वह 27 साल तक एक शादीशुदा आदमी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहीं और इस रिश्ते को पूरी तरह से दुनिया से छिपाकर रखा।

27 साल का छिपा हुआ रिश्ता

कुनिका सदानंद ने बताया कि वह पिछले 27 सालों से एक रिश्ते में थीं, लेकिन कभी इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। वह रिश्ता न तो शादी था, न ही समाज के सामने आया। उन्होंने कहा, "मैंने 27 साल अपने रिश्ते को छिपाकर रखा। कभी किसी से कुछ नहीं कहा। अब जाकर बोली हूं, तो बहुत हल्का महसूस कर रही हूं। यह उनके लिए जैसे एक बोझ उतारने जैसा अनुभव था।

शादीशुदा मर्द के साथ लिव-इन में रहीं

कुनिका सदानंद ने अपने रिश्ते की कहानी बताते हुए कहा कि वह शादीशुदा मर्द के साथ लिव-इन में रहीं। जब तान्या मित्तल ने उनसे पूछा कि क्या वह व्यक्ति उनके पति थे, तो कुनिका ने स्पष्ट किया कि वह पति नहीं थे। उन्होंने कहा, नहीं, हम लिव-इन रिलेशनशिप में थे। वह शादीशुदा थे, लेकिन अपनी पत्नी से अलग रहते थे। इस तरह कुनिका ने साफ किया कि उनका रिश्ता पारंपरिक शादी का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक अलग तरह का जुड़ाव था जिसे उन्होंने लंबे समय तक निभाया।

धोखे ने तोड़ दिया सालों पुराना रिश्ता

कुनिका ने बताया कि जिस इंसान के साथ उन्होंने जिंदगी के इतने साल बिताए, उसी ने उन्हें धोखा दे दिया। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति किसी दूसरी महिला के साथ रिश्ते में आ गया और यह सब कुछ उनके सामने ही हुआ। कुनिका ने दुख जताते हुए कहा, उसने मेरे ही नाक के नीचे दूसरी लड़की से चक्कर शुरू कर दिया। जब यह बात साफ हो गई, तो उन्होंने वह रिश्ता खत्म कर दिया।

क्या उनके बच्चे उसी से हैं?

इस पर तान्या ने एक और सवाल पूछा कि क्या उनके बच्चे उसी व्यक्ति से हैं? इस पर कुनिका ने जवाब दिया, नहीं, मेरी शादी कभी नहीं हुई थी। बच्चे उसी से नहीं हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि वह उस व्यक्ति के साथ सिर्फ लिव-इन में थीं, लेकिन उनकी अपनी एक अलग पहचान और ज़िंदगी रही है।

दोनों पतियों ने की दूसरी शादी

बातचीत के दौरान कुनिका ने यह भी बताया कि उनकी ज़िंदगी में दो ऐसे पुरुष आए, जिन्हें उन्होंने अपने जीवनसाथी के रूप में अपनाया। लेकिन समय के साथ दोनों ही पुरुषों ने दूसरी शादी कर ली। कुनिका ने कहा, मैंने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने खुद भी ये बात मानी। मेरे दोनों पतियों ने बाद में दूसरी शादी कर ली। हालांकि शो में जिन लोगों की बात हो रही थी, उनके नामों को म्यूट कर दिया गया, जिससे उनकी पहचान सामने नहीं आ सकी।

कुनिका का करियर

कुनिका ने 1988 में हॉरर फिल्म “कब्रिस्तान” से बॉलीवुड में कदम रखा। बाद में उन्होंने बेटा, गुमराह, खिलाड़ी, करण अर्जुन, और Hum Saath Saath Hain जैसी लोकप्रिय फिल्मों में विविध किरदार निभाए, खासकर नकारात्मक और कॉमिक रोल में अपनी पहचान बनाई। टेलीविजन पर उन्हें "स्वाभिमान" में 18‑साल की मां का रोल कर लोकप्रियता मिली। इसके अलावा उन्होंने "प्यार का दर्द है", "दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स", आदि शो में भी काम किया

