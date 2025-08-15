19 AUGTUESDAY2025 11:54:32 AM
डिजाइन से लेकर रंग तक, आज जानें राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से जुड़ी अहम बातें

  • Updated: 15 Aug, 2025 10:35 AM
नारी डेस्क: भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर पूरे देश में तिरंगा लहरायाग गया । क्या आप अपने प्रिय राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास और महत्व के बारे में जानते हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई, 1947 को अपनाया गया था। इसके डिज़ाइन में तीन समान क्षैतिज पट्टियां हैं - सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे गहरा हरा। सफ़ेद पट्टी में एक गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसे अशोक चक्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें 24 तीलियां हैं।

राष्ट्र का गौरव है ध्वज

सारनाथ के सिंह में चित्रित धर्म चक्र तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित शीर्ष ध्वज "विधि चक्र" का प्रतीक है। तिरंगा उस राष्ट्र के संघर्षों, बलिदानों और आकांक्षाओं का प्रतीक है जिसने अपनी स्वतंत्रता के लिए अथक संघर्ष किया। यह एकता, विविधता और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय ध्वज संहिता, 2002, ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि इसे सम्मान और गरिमा के साथ रखा जाए। भारतीय ध्वज संहिता, 2002, उस सम्मान और गरिमा को समाहित करती है जिसका तिरंगा हकदार है। यह निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों द्वारा ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि इसे उचित सम्मान दिया जाए। चाहे खादी में हाथ से काता गया हो या पॉलिएस्टर में मशीन से बनाया गया हो, ध्वज को राष्ट्र का गौरव माना जाना चाहिए।


ध्वज का अपमान करना है अपराध

यह संहिता ध्वज को प्रदर्शित करने के सही तरीके पर ज़ोर देती है और यह सुनिश्चित करती है कि इसे हमेशा सर्वोच्च सम्मान दिया जाए, इसे कभी भी ज़मीन पर या पानी में न गिरने दिया जाए, और क्षतिग्रस्त होने पर सम्मानपूर्वक उसका निपटान किया जाए। स्वतंत्रता दिवस पर, राष्ट्रीय ध्वज को सबसे नीचे रखा जाता है। ध्वज को प्रधानमंत्री द्वारा खंभे के ऊपर से उठाकर ऊपर उठाया जाता है। इसके विपरीत, गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर ध्वज को मोड़ा या लपेटा जाता है और खंभे के शीर्ष पर लगाया जाता है, जहां से राष्ट्रपति इसे बिना खींचे फहराते हैं। पहला अनौपचारिक राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त, 1906 को कलकत्ता (अब कोलकाता) के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो द्वारा डिज़ाइन किया गया, इसमें तीन क्षैतिज पट्टियां - हरा, पीला और लाल - थीं, जिन पर आठ सफेद कमल, एक सूर्य और एक अर्धचंद्र था।
ध्वज में रंग में हुए कई परिवर्तन 

1907 में, मैडम भीकाजी कामा ने एक ध्वज डिज़ाइन किया जो बर्लिन समिति के ध्वज के समान था, जिसमें तीन क्षैतिज पट्टियां - केसरिया, हरा और लाल - थीं, जो साहस, विश्वास और बलिदान का प्रतीक थीं। 1917 में, स्वशासन की मांग का संकेत देते हुए, होमरूल आंदोलन के दौरान एक ध्वज फहराया गया था। 1921 में, पिंगली वेंकैया ने स्वराज ध्वज डिज़ाइन किया, जिसे बाद में एक चरखा और तीन रंग - लाल, हरा और सफेद - भारत के प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महात्मा गांधी ने शांति और अन्य समुदायों के प्रतीक के रूप में एक सफेद पट्टी जोड़ने का सुझाव दिया था। ध्वज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और 1931 तक, इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां थीं और चरखा भी था, जो बहादुरी, शांति और समृद्धि का प्रतीक था।

 
राष्ट्रीय गौरव और एकता का  प्रतीक है ध्वज

जवाहरलाल नेहरू ने चरखे की जगह अशोक चक्र को रखकर ध्वज को संशोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतिम परिवर्तन 1931 में हुआ, ध्वज के रंगों को अंतिम रूप दिया गया - साहस के लिए केसरिया, शांति के लिए सफेद और उर्वरता और विकास के लिए हरा। धर्म चक्र ने चरखे की जगह ले ली, जो कानून और प्रगति के शाश्वत चक्र का प्रतीक था। 22 जुलाई, 1947 को, संविधान सभा ने सूर्या तैयबजी द्वारा डिज़ाइन किए गए अशोक चक्र के साथ तिरंगे ध्वज को अपनाया, जिसने चरखे की जगह ले ली। ध्वज के रंग - केसरिया, सफेद और हरा - साहस, शांति और उर्वरता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अशोक चक्र कानून, न्याय और धार्मिकता का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक तौर पर अगस्त में अपनाया गया था। 15 अगस्त, 1947 को स्थापित, यह राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक रहा है। 15 अगस्त, 2025 को, भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस नई दिल्ली के लाल किले में भव्य समारोहों के साथ मनाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय "नया भारत" है, जो 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में 21 तोपों की सलामी, सांस्कृतिक प्रदर्शन और प्रगति एवं समृद्धि की ओर भारत की यात्रा को श्रद्धांजलि दी जाएगी
 

