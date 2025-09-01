05 SEPFRIDAY2025 9:47:14 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 01 Sep, 2025 07:17 PM
किडनी में जमा सारा यूरिक एसिड निकल जाएगा बाहर, इतनी असरदार है ये चीजें

नारी डेस्क: यूरिक एसिड एक ऐसा अपशिष्ट पदार्थ है जो शरीर में प्यूरीन वाले खाद्य पदार्थों के पचने के बाद बनता है। अगर यह यूरिक एसिड शरीर से बाहर नहीं निकल पाया तो यह गुर्दे में पथरी बनने का कारण बन सकता है और गठिया जैसी गंभीर बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। इस वजह से शरीर से यूरिक एसिड को नियमित रूप से बाहर निकालना बेहद जरूरी होता है। कुछ खास खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो यूरिक एसिड को कम करने में मदद करते हैं और किडनी की सेहत को बेहतर बनाते हैं। किडनी में अगर यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाए तो यह किडनी हैल्थ के लिए खतरा बन सकता है लेकिन आपकी रसोई में ही ऐसी जादुई चीजें हैं जो यूरिक एसिड को बाहर निकाल फैंकती हैं। आइए जानते हैं वे 5 खास चीजें जो आपको जरूर अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। 

लौकी का जूस

लौकी का जूस पाचन के लिए फायदेमंद होता है और यूरिक एसिड को तेजी से कम करने में मदद करता है। यदि आपको यूरिक एसिड की समस्या है तो रोजाना लौकी का ताजा जूस पीना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा।

खीरा

खीरे में प्यूरीन की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे यह शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है। रोज खीरे का सलाद या खीरे का जूस पीना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विटामिन C युक्त फल

संतरा, नींबू, अमरूद, बेरीज और आंवला जैसे विटामिन C से भरपूर फल यूरिक एसिड को कम करने में मदद करते हैं। ये फल न केवल यूरिक एसिड को घटाते हैं, बल्कि आपकी त्वचा, बाल और इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छे होते हैं।

जौ

जौ एक ऐसा अनाज है जो आसानी से पच जाता है और यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में मदद करता है। जौ का आटा, सत्तू, दलिया या जौ का पानी पीने से किडनी स्टोन और गठिया का खतरा कम होता है और वजन भी नियंत्रित रहता है।

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं

दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी शरीर में जमा यूरिक एसिड को पेशाब के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है और किडनी को स्वस्थ रखता है।

ध्यान रखें: यह नुस्खा और सलाह इंस्टाग्राम पर प्रकाशित एक वीडियो से ली गई जानकारी पर आधारित है। किसी भी घरेलू नुस्खे या इलाज को अपनाने से पहले किसी चिकित्सक या विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। यूरिक एसिड की अधिकता किडनी में पथरी और गठिया जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। रोजाना लौकी का जूस, खीरा, विटामिन C वाले फल, जौ और पर्याप्त पानी पीकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन चिकित्सक परामर्श लेना भी जरूरी है। 

