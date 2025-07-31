क्या विक्की कौशल बनने वाले हैं पापा?  ओवरसाइज़्ड ड्रेस में बेबी बंप छुपाती नजर आईं कैटरीना कैफ

नारी डेस्क: बॉलीवुड के पावर कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने एक बार फिर इंटरनेट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इस बार अपने रोमांस के लिए नहीं बल्कि अपने वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। कैटरीना के नए लुक को देखकर लोग एक बार फिर उनकी प्रेग्नेंसी के कयास लगाने शुरु कर दिए हैं।



दरअसल अपनी सादगी भरी उपस्थिति और गहरे रिश्ते के लिए मशहूर इस जोड़ी को मुंबई के एक फ़ेरी पोर्ट की ओर जाते देखा गया, जो कथित तौर पर छुट्टियां मनाने अलीबाग जा रहे थे। वीडियो में विक्की कौशल ऑफ-व्हाइट शर्ट, ब्लू जींस और कैप में काफी स्मार्ट नजर आए। वहीं, कैटरीना कैफ ने अपने ढीले-ढाले सफ़ेद शर्ट और मैचिंग ट्राउज़र से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उनके आरामदायक कपड़ों और सावधानी से चलने की वजह से प्रशंसकों में उत्सुकता बढ़ गई, कई लोगों को लगा कि शायद वह अपना बेबी बंप छिपा रही हैं।



हालांकि इस क्लिप को एक थ्रोबैक क्लिप माना जा रहा है, लेकिन इसने ऑनलाइन अटकलों को जन्म दे दिया। सोशल मीडिया पर तुरंत ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूज़र ने लिखा- "कैट प्रेग्नेंट लग रही हैं...उम्मीद है ," । जबकि दूसरे ने लिखा- "दुआ करता हूं कि उनके लिए भी जल्द ही कोई अच्छी खबर आए। उनके ओवरसाइज़्ड कपड़े, उनका अलग लुक और उनकी चाल।" एक यूजर ने कहा-"स्वामी जी उन्हें जुड़वां बच्चे दें।

यह पहली बार नहीं है जब ऐसी अफवाहें फैली हों। इससे पहले मार्च में, कैटरीना और विक्की निर्देशक करिश्मा कोहली की शादी के रिसेप्शन में नज़र आने के बाद सुर्खियों में आए थे, जहां कैटरीना ने विक्की के नाम के पहले अक्षर का एक अस्थायी टैटू बनवाया था, एक स्नेहपूर्ण इशारा जिसने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अब, महीनों बाद, यह जोड़ी एक बार फिर प्रशंसकों की अटकलों के केंद्र में है।

