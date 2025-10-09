कटरीना कैफ का करवा चौथ वाला लुक  देंख  फैंस बोले- “एकदम परफेक्ट इंडियन बहू

नारी डेस्क: करवा चौथ के त्योहार पर हर साल बॉलीवुड की कई हसीनाएं अपने ट्रेडिशनल लुक से सबका ध्यान खींचती हैं। लेकिन जब बात कटरीना कैफ की आती है, तो यह फेस्टिव अपीयरेंस हमेशा खास बन जाती है। बीते साल करवा चौथ पर जब उन्होंने साड़ी पहनकर अपने ‘संस्कारी बहू’ वाले रूप में तस्वीरें साझा की थीं, तो पूरा इंटरनेट उनके इस देसी अवतार पर फिदा हो गया था। अब जबकि एक्ट्रेस के मां बनने की खबरें सुर्खियों में हैं, उनकी वही तस्वीरें फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

पंजाबी बहू बनीं कटरीना कैफ

कटरीना कैफ का जन्म भले ही विदेश में हुआ हो, लेकिन विक्की कौशल से शादी के बाद उन्होंने खुद को बखूबी एक भारतीय बहू के रूप में ढाल लिया है। करवा चौथ पर उन्होंने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा और पारंपरिक साड़ी में जब सामने आईं, तो हर किसी की निगाहें उन पर टिक गईं। उनकी सासू मां ने भी बहू के इस पारंपरिक लुक को देखकर बेहद खुशी जताई और उन्हें आशीर्वाद दिया। यह पल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था और फैंस ने कटरीना को “बॉलीवुड की सबसे संस्कारी बहू” का खिताब दे दिया था।

पिंक टिशू साड़ी में बिखेरी खूबसूरती

करवा चौथ के दिन कटरीना ने हल्के गुलाबी (Pink Tissue Saree) रंग की खूबसूरत साड़ी चुनी थी। यह साड़ी सीक्वेंस और सितारों वाले बारीक काम से सजी हुई थी, जिसकी गोल्डन बॉर्डर ने इसे और ज्यादा रॉयल लुक दिया। इस साड़ी की सबसे खास बात थी इसका फेब्रिक टिशू की हल्की चमक और फ्लो ने इसे फेस्टिव मूड के लिए परफेक्ट बना दिया। कटरीना ने इसे क्लासिक स्टाइल में ड्रेप किया और पल्लू को लहराता हुआ छोड़ा, जिससे उनका अंदाज़ बेहद एलीगेंट लगा।

मॉडर्न टच वाले ब्लाउज ने बढ़ाया लुक का ग्लैमर

कटरीना ने अपने पारंपरिक साड़ी लुक को थोड़ा मॉडर्न टच देने के लिए स्ट्रैप स्लीव्स वाला ब्लाउज चुना। वेलवेट फैब्रिक वाला यह ब्लाउज उनकी साड़ी से मेल खा रहा था और लुक को लग्जरी टच दे रहा था। ब्लाउज की फिटिंग इतनी परफेक्ट थी कि यह उनके शोल्डर्स को खूबसूरती से हाइलाइट कर रहा था। इस संतुलित लुक में पारंपरिकता और आधुनिकता दोनों की झलक देखने को मिली, जो कटरीना की स्टाइल सेंस का बेहतरीन उदाहरण था।

जूलरी और मेकअप से किया लुक को कंप्लीट

कटरीना ने अपने करवा चौथ लुक को पूरा करने के लिए जूलरी पर भी खास ध्यान दिया। उन्होंने गले में डायमंड और ब्लैक स्टोन वाला मंगलसूत्र पहना था, जबकि कानों में इंट्रीकेट डिजाइन वाले झुमके उनकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। हाथों में पोल्की डिटेलिंग वाले बैंगल्स, माथे पर लाल बिंदी और मांग में सिंदूर इन सबने मिलकर उनके पारंपरिक लुक को ‘कम्प्लीट इंडियन बहू’ स्टाइल में बदल दिया। उनका मेकअप मिनिमल था, जिसमें उन्होंने हल्के टोन का ब्लश और न्यूड लिपस्टिक चुनी, जिससे उनका नैचुरल ग्लो और उभरकर सामने आया।

सास ने दिया आशीर्वाद, फैंस बोले “गोल्स!”

जब कटरीना ने करवा चौथ के मौके पर अपनी सास के साथ फोटो शेयर की थी, तो वह पल सोशल मीडिया पर छा गया था। विक्की कौशल की मां अपनी बहू को देखकर बेहद खुश नजर आईं और उन्होंने प्यार व आशीर्वाद बरसाया। इस तस्वीर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया फैंस ने लिखा, “कटरीना अब सच में इंडियन बहू बन गई हैं!” तो किसी ने कहा, “इतनी एलिगेंट और संस्कारी लग रही हैं।”

करवा चौथ के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन

अगर आप भी नई दुल्हन हैं और करवा चौथ पर पारंपरिक पर फिर भी ट्रेंडी दिखना चाहती हैं, तो कटरीना का यह लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है। रेड साड़ी के बजाय पिंक या पेस्टल टोन चुनना आपके लुक को यूनिक बनाएगा। इसके साथ वेलवेट ब्लाउज, मिनिमल जूलरी और लाइट मेकअप जोड़ें और आप भी कटरीना की तरह एक एलीगेंट इंडियन बहू की तरह नज़र आएंगी।

कटरीना कैफ ने एक बार फिर साबित किया कि स्टाइल और संस्कार का मेल अगर किसी में खूबसूरती से दिख सकता है, तो वह हैं वही। उनका करवा चौथ लुक इस बार भी ट्रेंड में बना हुआ है और फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मां बनने से पहले इस साल वो किस अंदाज़ में नज़र आएंगी।