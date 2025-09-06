09 SEPTUESDAY2025 2:02:11 PM
काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों पर मेहरबान हुई सरकार, सीधा तीन गुना बढ़ेगी सैलरी

  • Updated: 06 Sep, 2025 11:29 AM
काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों पर मेहरबान हुई सरकार, सीधा तीन गुना बढ़ेगी सैलरी

नारी डेस्क: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, श्री काशी विश्वनाथ विश्व क्षेत्र विकास परिषद और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की कार्यकारी समिति की बैठक में काशी विश्वनाथ मंदिर से संबंधित कई प्रमुख प्रस्तावों को अपनाया गया।बोर्ड ने पुजारियों के लिए सेवा नियमों को मंज़ूरी दे दी है जिसके तहत उन्हें बेहतर वेतन और बेहतर सेवा शर्तें मिलेंगी, यानी कि उनका वेतन तीन गुना तक बढ़ जाएगा। नई नियमावली के तहत न्यास के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त होगा।

पहले नहीं थे सेवा नियम

काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सीईओ विश्व भूषण मिश्रा ने कहा-  "हमारे पुजारियों के लिए पहले कोई सेवा नियम नहीं थे; नियमों सहित अनुबंध को मंजूरी दे दी गई है।  अगर सरकार सहमत होती है, तो इसे स्वीकार करने और हस्ताक्षर करने वाले वर्तमान पुजारियों को बेहतर सेवा शर्तें मिलेंगी। इसका उद्देश्य क्रमशः भारत भर के मंदिरों में कार्यरत पुजारियों के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियाँ, वेतन और एकीकरण प्रदान करना है। 


पुजारियों को दिया जाएगा ग्रेड 

पुजारियों के अलावा, श्री काशी विश्वनाथ धाम में कार्यरत कर्मियों के वेतन और भत्ते बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई। पुजारियों को अभी 30 हजार रुपये दिया जाता था। अब उन्हें 80 से 90 हजार रुपये वेतन मिलने लगेगा।  सूत्रों के मुताबिक पुजारियों, कर्मचारियों और सेवादारों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित नियमावली में चार श्रेणी तय की गई हैं। राज्यकर्मियों की तरह पुजारियों को ग्रेड और मैट्रिक्स दिया जाएगा।

 मुख्य पुजारी का इतना है वेतन

एक रिपोर्ट्स की मानें तो काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी को 90,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है. वहीं, कनिष्ठ पुजारी को 80,000 रुपये  प्रति माह की सैलरी प्रदान की जाती है। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर का प्रदेश सरकार की ओर से 1983 में अधिग्रहण किया गया था। इसके बाद से अब तक सेवा नियमावली नहीं बन सकी।

