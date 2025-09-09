संजय कपूर की 30,000 करोड़ की दौलत के लिए करिश्मा कपूर के बच्चों ने कोर्ट में दी अर्जी, सौतेली मां पर लगाए आरोप

नारी डेस्क: करिश्मा कपूर के बेटे कियान और बेटी समायरा ने संजय कपूर की मौत के मामले में एक नया मोड़ लाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, भाई-बहनों ने आरोप लगाया है कि उनकी सौतेली मां प्रिया कपूर, जो संजय कपूर की तीसरी पत्नी हैं, ने संपत्ति पर पूरा नियंत्रण हड़पने के लिए उनकी वसीयत में जालसाजी की। अब वे अपने पिता की संपत्ति में भी हिस्सा मांग रहे हैं।



सोना कॉमस्टार के दिवंगत चेयरमैन संजय कपूर की मृत्यु के समय प्रिया सचदेव से शादी हुई थी और उनका एक बेटा था। इससे पहले, उनकी शादी करिश्मा से हुई थी और उनसे कियान और समायरा थे। करिश्मा के बच्चों ने आरोप लगाया है कि उनकी सौतेली मां ने अपने दो सहयोगियों, दिनेश अग्रवाल और नितिन शर्मा के साथ मिलकर वसीयत को 30 जुलाई, 2025 को एक पारिवारिक बैठक में पेश करने से पहले सात हफ़्तों से ज़्यादा समय तक रोके रखने की साज़िश रची।



शिकायत में कहा गया- "वादीगण का कहना है कि वादीगण के पिता द्वारा कथित रूप से निष्पादित की गई वसीयत एक कानूनी और वैध दस्तावेज़ नहीं है, जाली और मनगढ़ंत है और किसी भी स्थिति में संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई है। यही कारण है कि न तो कथित वसीयत की मूल प्रति वादीगण को दिखाई गई है और न ही कथित वसीयत की एक प्रति प्रदान की गई है," । बच्चों ने अदालत से आग्रह किया है कि उन्हें औपचारिक रूप से प्रथम श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी जाए और उनके पिता की विशाल संपत्ति के बंटवारे का आदेश दिया जाए, जिसमें प्रत्येक को पांचवां हिस्सा देने की मांग की गई है।



वादी पक्ष का तर्क है कि 12 जून, 2025 को विंडसर, यूके में पोलो खेलते समय उनके पिता के आकस्मिक निधन तक उनके और उनके पिता के बीच घनिष्ठ संबंध थे, जिसमें लगातार यात्राएं, छुट्टियां और उनके व्यावसायिक व व्यक्तिगत कार्यों में नियमित भागीदारी शामिल थी। मामले में वादी पक्ष ने प्रिया कपूर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शुरू में किसी वसीयत के अस्तित्व से इनकार किया था और दावा किया था कि संजय कपूर की सारी संपत्ति आर.के. फैमिली ट्रस्ट के अधीन है। हालांकि, उनका दावा है कि बाद में उन्होंने 21 मार्च, 2025 का एक दस्तावेज़ पेश किया, जिसे उन्होंने वसीयत बताया, जिससे जालसाजी और हेरफेर का संदेह पैदा हुआ।



इस कानूनी विवाद में कई पक्ष शामिल हैं। वादी करिश्मा कपूर और संजय कपूर की बेटी और नाबालिग बेटा हैं, जिनका प्रतिनिधित्व अदालत में उनकी मां कर रही हैं। पहले और दूसरे प्रतिवादी संजय की विधवा प्रिया कपूर और उनका नाबालिग बेटा हैं, जो दोनों राजोकरी स्थित परिवार के फार्महाउस में रहते हैं। तीसरे प्रतिवादी संजय कपूर की मां हैं, जो उसी घर में रहती हैं। चौथी प्रतिवादी एक महिला है जिसने खुद को विवादित वसीयत की निष्पादक बताया है। बच्चों के अनुसार, उनके दिवंगत पिता ने उन्हें बार-बार उनकी आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की खुशहाली का आश्वासन दिया था। उनका दावा है कि उन्होंने उनके नाम पर व्यावसायिक उद्यम शुरू किए थे, व्यक्तिगत रूप से और कॉर्पोरेट संस्थाओं के माध्यम से संपत्तियाँ अर्जित की थीं, और उन्हें पारिवारिक ट्रस्ट का लाभार्थी बनाया था।