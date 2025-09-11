12 SEPFRIDAY2025 12:58:00 PM
"मैं 80 साल की हूं, बेटे ने मेरे लिए छत भी नहीं छोड़ी..."  फैमिली ड्रामे के बीच करिश्मा कपूर की एक्स सास का भी छलका दर्द

नारी डेस्क: संजय कपूर की विधवा प्रिया सचदेव और उनकी पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों के बीच चल रही कानूनी लड़ाई के बीच, दिवंगत उद्योगपति की मां रानी कपूर ने भी प्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रानी ने भी अपनी बहू के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने संजय की संपत्ति हड़प ली है और उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। करिश्मा और संजय के बच्चों - समायरा (20) और कियान (14) - ने प्रिया के खिलाफ एक अलग मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने संजय की मृत्यु के बाद उनकी वसीयत में हेराफेरी की है।

मामला फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में है, जहां बुधवार को सभी पक्षों की सुनवाई हुई। कियान और समायरा का कहना है कि वे अपने पिता की संपत्ति में अपने हिस्से के लिए लड़ रहे हैं, जबकि प्रिया का कहना है कि वसीयत में उनके लिए पहले ही प्रावधान कर दिया गया है। रानी कपूर ने आरोप लगाया है कि प्रिया ने न केवल उन्हें अपने बेटे की संपत्ति से बाहर रखा, बल्कि अब उनकी संपत्ति बेचने की योजना बना रही हैं।

वसीयत को चुनौती देते हुए, रानी कपूर ने इस प्रक्रिया को 'अपवित्र' बताया। उनके वकील ने पूछा- "आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने वसीयत के बारे में पूछते हुए कम से कम 15 ईमेल लिखे हैं, दस्तावेज़ क्या हैं? एक शब्द भी साझा नहीं किया गया। मुझे बताया गया है कि मेरे ईमेल लीक हो गए हैं। यह बेहद अपवित्र है। 10,000 करोड़ रुपये की संपत्ति मेरी होनी चाहिए थी। मैं 80 साल की हूं। माँ, उनका निहित स्वार्थ ट्रस्ट में चला गया। सब खत्म हो गया। मैं कहीं की नहीं रही। 

रानी कपूर ने आरोप लगाया कि संजय कपूर और प्रिया की शादी के तीन महीने के भीतर ही सब कुछ खत्म हो जाता है? मेरा बेटा आज मुझे बिना छत के छोड़ गया है।" वकील ने यह भी दावा किया कि संपत्तियां बेची जा रही हैं। कियान और समायरा ने अपनी शिकायत में वसीयत को भी फर्जी बताया है और कहा है कि न तो संजय ने वसीयत का ज़िक्र किया और न ही प्रिया या किसी और ने इसके अस्तित्व का ज़िक्र किया। बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रिया को संजय की सभी चल-अचल संपत्तियों का खुलासा करने का निर्देश दिया।

