09 OCTTHURSDAY2025 4:29:48 PM
Nari

Kanika Kapoor का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन: वेट लॉस को लेकर छिड़ी बहस, लोग बोले, ‘ये नैचुरल नहीं लग रहा!’

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Oct, 2025 04:10 PM
Kanika Kapoor का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन: वेट लॉस को लेकर छिड़ी बहस, लोग बोले, ‘ये नैचुरल नहीं लग रहा!’

 नारी डेस्क: बॉलीवुड की जानी-मानी सिंगर कनिका कपूर (Kanika Kapoor) ने हाल ही में पेरिस फैशन वीक 2025 में शिरकत की, जहां उनके नए स्लिम लुक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हमेशा से अपने स्टाइल और एलिगेंस के लिए जानी जाने वाली कनिका इस बार इतनी पतली और बदली हुई नजर आईं कि कई लोगों ने उन्हें पहचानने में तक मुश्किल बताई। कनिका की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिसमें वे चैनल ब्रांड के आउटफिट में बेहद ग्लैमरस पोज देती दिखीं। हालांकि, उनके इस अचानक वजन घटने ने फैंस को हैरान कर दिया और इंटरनेट पर सवाल उठने लगे  क्या उन्होंने Ozempic जैसी वेट लॉस दवा का इस्तेमाल किया है?

सोशल मीडिया पर उठे सवाल – “क्या ओजेम्पिक का असर है?”

इंस्टाग्राम और ट्विटर पर कनिका कपूर के नए लुक को लेकर चर्चा तेज़ है। कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि यह “ओजेम्पिक फेस” जैसा लग रहा है यह शब्द अब उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो वेट लॉस ड्रग्स के चलते अचानक बहुत पतले दिखने लगते हैं।कुछ फैंस ने कहा कि उनका चेहरा पहले से ज्यादा थका हुआ और कमजोर दिख रहा है, जबकि अन्य लोग उनके फिट और ग्लैमरस लुक की तारीफ कर रहे हैं। अब तक कनिका कपूर ने इन अटकलों पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन चर्चा का बाजार गर्म है।

PunjabKesari

क्या है Ozempic, और क्यों हो रहा इसका इतना क्रेज?

ओजेम्पिक (Ozempic) दरअसल एक दवा है जिसे मूल रूप से टाइप-2 डायबिटीज के इलाज के लिए बनाया गया था। इसमें मौजूद Semaglutide नामक तत्व शरीर में इंसुलिन को नियंत्रित करने में मदद करता है और भूख को कम करता है। इसी कारण यह दवा तेजी से वजन घटाने में भी असरदार साबित हुई, जिसके चलते कई हॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। किम कर्दाशियां, एमी शूमर और एलोन मस्क जैसे नाम भी इस दवा के चर्चित उपयोगकर्ताओं में शामिल बताए जाते हैं। हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि यह दवा केवल चिकित्सकीय निगरानी में और जरूरी स्थिति में ही इस्तेमाल की जानी चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी गंभीर हो सकते हैं  जैसे मतली, डिहाइड्रेशन और मांसपेशियों की कमजोरी।

 फैंस की चिंता और सेलेब्रिटीज पर दबाव

कनिका कपूर की तस्वीरों पर आई प्रतिक्रियाओं से साफ है कि जनता में इस विषय पर मिश्रित भावनाएँ हैं। कुछ लोग उनके नए लुक की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं।

PunjabKesari

इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल फिर से खड़ा कर दिया है 

क्या सेलेब्रिटीज पर हमेशा परफेक्ट दिखने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं? फैशन इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर सौंदर्य के मानक इतने अवास्तविक बन चुके हैं कि कलाकारों को लगातार अपनी फिटनेस और लुक को लेकर आलोचना झेलनी पड़ती है। कई बार यह दबाव उन्हें एक्सट्रीम डाइट, ड्रग्स या खतरनाक वेट लॉस रूटीन अपनाने के लिए मजबूर कर देता है।

PunjabKesari

 कनिका कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन: प्रेरणा या चिंता का कारण?

कनिका कपूर का नया लुक निश्चित रूप से चर्चा का विषय बन गया है। चाहे यह उनका डायट और फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन हो या किसी मेडिकल इंटरवेंशन का परिणाम, फिलहाल यह रहस्य बना हुआ है। फैंस को उम्मीद है कि सिंगर जल्द ही अपनी सेहत और फिटनेस जर्नी को लेकर खुलकर बात करेंगी।

कनिका कपूर हमेशा अपने संगीत और स्टाइल से लोगों को प्रेरित करती रही हैं, लेकिन इस बार उनका लुक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि “क्या खूबसूरती की चाह में सेहत से समझौता करना वाकई सही है?”  

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it