Jessica Hines कौन हैं? फैसल खान ने आमिर खान के साथ जोड़ा नाम, बयान से मची सनसनी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 19 Aug, 2025 03:30 PM
Jessica Hines कौन हैं? फैसल खान ने आमिर खान के साथ जोड़ा नाम, बयान से मची सनसनी

 नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के छोटे भाई फैसल खान ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। फैसल ने आमिर खान का नाम एक महिला जेसिका हाइन्स के साथ जोड़ा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये Jessica Hines कौन हैं और पूरा मामला क्या है।

फैसल खान का आरोप और बयान

फैसल खान ने मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि आमिर खान ने अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से शादी के बाद जेसिका हाइन्स नाम की महिला के साथ रिलेशनशिप रखा था। फैसल ने कहा कि आमिर और जेसिका के बीच एक बेटा भी है। इसके अलावा फैसल ने आमिर पर घर में उन्हें बंद करके टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया है। फैसल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने भाई के साथ अपना रिश्ता भी तोड़ने की बात कही।

Jessica Hines कौन हैं?

जेसिका हाइन्स एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं। वे पहली बार 1998 में भारत आई थीं जब वे अमिताभ बच्चन पर एक किताब लिख रही थीं। उस वक्त उनकी मुलाकात आमिर खान से हुई, जो ‘गुलाम’ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जेसिका ने 2007 में ‘Looking for the Big B’ नामक अपनी मशहूर किताब भी लॉन्च की थी, जिसके चलते वे कुछ समय भारत में रहीं। इसके बाद उन्होंने लंदन में एक बिजनेसमैन से शादी कर ली थी और बॉलीवुड सितारों से दूरी बना ली थी।

जेसिका ने भी पहले किया था खुलासा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2005 में जेसिका ने एक ब्रिटिश मैगजीन ‘स्टारडस्ट’ को दिए इंटरव्यू में आमिर खान के साथ अपने रिश्ते की बातें की थीं। उस वक्त भी उनकी लव लाइफ खूब चर्चा में आई थी, हालांकि आमिर ने कभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया।

फैसल और आमिर के रिश्ते में तनाव

फैसल खान ने 18 अगस्त को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कहा कि अब वे अपने भाई आमिर से रिश्ता खत्म कर चुके हैं। फैसल और आमिर ने साथ में साल 2000 में आई फिल्म ‘मेला’ में भी काम किया था, लेकिन अब उनके बीच विवाद खुलकर सामने आ गया है।

सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है?

फैसल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर आमिर खान की निजी जिंदगी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। लोग उनकी लाइफ के इस नए खुलासे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है।  

