दुर्गा पंडाल में काजोल के साथ खूब हंसती दिखीं जया बच्चन, लोगों को लगा झटका

नारी डेस्क: अभिनेत्री जया बच्चन और काजोल सप्तमी के दिन उत्तरी बॉम्बे दुर्गा पूजा पंडाल में दुर्गा पूजा मनाते हुए फिर से एक साथ नजर आईं। सोमवार को सोशल मीडिया पर दोनों के कई वीडियो और तस्वीरें सामने आईं। एक वीडियो में काजोल खुशी से जया जी की ओर बढ़ती दिख रही हैं, फिर दोनों कसकर गले लगाती नजर आई। इस वीडियो को लेकर तरह- तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है।



वीडियो में देखा गया कि जया ने काजोल को कसकर गले लगाया और कुछ देर तक उन्हें थामे रखा। इसके बाद, दोनों ने एक दूसरे से लंबी बातचीत की दोनों ने साथ में एक तस्वीर भी खिंचवाई। इस मौके पर काजोल ने पीले, बेज और गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। जया ने सुनहरे और बेज रंग की साड़ी पहनी थी। इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, "जया जी, काजोल से मिलकर और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाकर ही खुश होती हैं।"



एक टिप्पणी में लिखा था- "एक ही तरह के एटीट्यूड वाले दो लोग एक ही फ्रेम में।" एक अन्य यूजर ने लिखा-, "उन्हें मां और बेटी होना चाहिए था। जब भी वे मिलती हैं, हमेशा खुश रहती हैं।" एक टिप्पणी में लिखा था- "जया मुस्कुरा रही हैं, वाह, यह तो नया है।" जया और काजोल के बीच गहरा रिश्ता है। उन्होंने अपने करियर में सिर्फ़ एक ही फ़िल्म, "कभी ख़ुशी कभी ग़म" (2001) में साथ काम किया है। इस साल की शुरुआत में, जब अयान मुखर्जी के पिता देब मुखर्जी का निधन हुआ था, तब वे उनसे मिलने गए थे। उस समय भी जया ने काजोल को गले लगाकर उनसे मुलाक़ात की थी।

पिछले साल भी दुर्गा पूजा के दौरान, जया ने काजोल को गले लगाया था और उन्हें चूमा था, जिससे काजोल हंस पड़ी थीं। जया नॉर्थ बॉम्बे सर्बोजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में नियमित रूप से आती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों का एक वर्ग अक्सर काजोल और जया के व्यक्तित्व की तुलना करता है। इस साल की शुरुआत में ज़ूम से बात करते हुए, काजोल ने ऑफ-स्क्रीन डरावनी कहे जाने और पैपराज़ी को सबक सिखाने के लिए जया से तुलना किए जाने के बारे में बात की थी। काजोल ने कहा कि पैपराज़ी आपको कुछ कहने के लिए "मनाते हैं, धकेलते हैं"।