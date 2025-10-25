अब हम छठ पर कैसे पहुंचेंगे घर...? IRCTC की वेबसाइट हुई ठप, टूटा लाखों लोगों का दिल

नारी डेस्क: भारतीय रेलवे ने छठ पूजा के लिए यात्रियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है क्योंकि हजारों लोग शनिवार को भी अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने के लिए घर पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, प्रमुख मार्गों और प्रमुख स्टेशनों पर विशेष ट्रेनें, अतिरिक्त कोच और कई यात्री-अनुकूल उपाय शुरू किए गए हैं। हालांकि लोग निराश तब हुए जब भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम की वेबसाइट (आईआरसीटीसी वेबसाइट) शनिवार सुबह छठ पर्व की भीड़ के कारण बंद हो गई।



उपयोगकर्ता हुए बेहद परेशान

कुछ उपयोगकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वे टिकट बुक नहीं कर पाए। हालांकि IRCTC ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन उसने अपने X हैंडल पर टिकट बुकिंग में आ रही समस्याओं से संबंधित उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का जवाब दिया। शनिवार सुबह लगभग 10:07 बजे, आउटेज ट्रैकिंग पोर्टल डाउनडिटेक्टर ने IRCTC पर लगभग 180 रिपोर्ट देखीं। IRCTC ने एक पोस्ट का जवाब दिया जिसमें एक उपयोगकर्ता ने लिखा था, "टिकट बुकिंग के दौरान IRCTC की वेबसाइट डाउन है, सर। कृपया आवश्यक कार्रवाई करें।" इसके साथ ही, बुकिंग का एक स्क्रीनशॉट भी संलग्न किया गया था। एक अन्य उपयोगकर्ता ने दावा किया कि IRCTC ऐप पिछले तीन-चार दिनों से तत्काल समय के दौरान काम नहीं कर रहा है।



रेलवे ने चलाई 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें

एक यूजर ने लिखा- "@IRCTCofficial @RailMinIndia @RailwaySeva @SWRRLY @AshwiniVaishnaw पिछले 3-4 दिनों से सबसे खराब ऐप है। तत्काल समय के दौरान ऐप काम नहीं कर रहा है...माफ़ कीजिए, हालात...,"। रेल मंत्रालय ने बताया कि त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद यात्रियों की अपने कार्यस्थलों पर वापसी की सुविधा के लिए 28 अक्टूबर के लिए लगभग 6,181 विशेष ट्रेनें अधिसूचित की गई हैं। उन्होंने बताया कि देश भर में कुल मिलाकर 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, और त्योहारों की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए अगले तीन दिनों में 900 से अधिक विशेष फेरे निर्धारित हैं।



यात्रियों की सुविधा का रखा जा रहा ध्यान

बिहार में पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, समस्तीपुर और बरौनी जैसे स्टेशनों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बलिया और वाराणसी (जिसे बनारस भी कहा जाता है) उन स्टेशनों में शामिल हैं जहां सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए होल्डिंग क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी जोड़े जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि बड़ी संख्या में यात्रियों के प्रवाह को प्रबंधित करने और ट्रेन प्रस्थान से पहले सुविधाजनक प्रतीक्षालय प्रदान करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर मौसमरोधी होल्डिंग क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और सहरसा सहित प्रमुख स्टेशनों पर 24/7 चिकित्सा बूथ स्थापित किए गए हैं।