18 SEPTHURSDAY2025


ईरानी मेकअप आर्टिस्ट बनीं एक्ट्रेस काजोल, आप भी देखकर हो जाएंगे हैरान

  • Edited By Monika,
  • Updated: 17 Sep, 2025 05:19 PM
नारी डेस्क : ईरान की एक मेकअप आर्टिस्ट नसीम ईरानी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। नसीम ने अपनी बेहतरीन मेकअप स्किल्स का इस्तेमाल करके अपना चेहरा काजोल जैसा बना लिया। हालांकि, दोनों की शक्लें एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मेकअप के बाद नसीम काजोल जैसी दिखने लगीं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर लोगों ने नसीम की जमकर तारीफ की है और कमेंट सेक्शन में उन्हें खूब सराहा है।

गजब का मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन

नसीम ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, आज काजोल बनने की कोशिश की। क्या मैं सफल हुई या मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए? वीडियो में पहले नसीम का असली चेहरा दिखता है और फिर वह अपना मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती हैं। जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, नसीम का लुक काजोल से मिलता-जुलता नजर आने लगता है। उनकी आंखों का गहरा काजल, लिप्स की स्टाइल और स्किन टोन तक सब कुछ काजोल जैसा लगने लगता है।



सोशल मीडिया पर छाई नसीम

नसीम के इस मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी तारीफ की है। वह सिर्फ काजोल का ही लुक नहीं, बल्कि अन्य बॉलीवुड और हॉलीवुड सिलेब्रिटीज का लुक भी अपने इंस्टाग्राम पर रिक्रिएट कर चुकी हैं। नसीम के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जो उनकी कला को बहुत पसंद करते हैं।

नसीम के मेकअप के अन्य ट्रांसफॉर्मेशन

नसीम ने पहले भी कई सिलेब्रिटीज का लुक अपनी मेकअप स्किल्स से रिक्रिएट किया है। उनकी कला और टैलेंट को देखकर फैंस और मेकअप के शौकिन लोग उनसे प्रेरित हो रहे हैं। नसीम का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और कई लोग उनके मेकअप ट्रिक्स को सीखने के लिए उत्सुक हैं।

क्या अजय देवगन भी हैरान होंगे?

अब सवाल ये है कि जब काजोल के पति, बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन यह वीडियो देखेंगे, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? काजोल के लुक को पूरी तरह से रिक्रिएट करने का यह तरीका देखकर शायद अजय देवगन भी चौंक जाएं, क्योंकि वह अपनी पत्नी के लुक से अच्छी तरह वाकिफ हैं।



नसीम ईरानी का यह ट्रांसफॉर्मेशन यह साबित करता है कि मेकअप के जादू से किसी भी सेलेब्रिटी का लुक आसानी से रिक्रिएट किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर इस तरह के मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मेकअप की कला कितनी परिपूर्ण हो सकती है।

 


 

