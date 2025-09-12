आग से बचने के लिए नेपाल के होटल से कूदा इंडियन कपल, पति का हाथ छूटते ही पत्नी की हुई मौत

नारी डेस्क: कुछ दिन पहले खुशी-खुशी अपने घर से धार्मिक यात्रा पर निकले एक कपल को क्या मालूम था कि ये उनकी जिंदगी का एक साथ आखिरी सफर होगा। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा गाजियाबाद के एक दंपति के लिए उस समय दुखद साबित हुई जब काठमांडू में दंगे भड़क उठे। एक होटल में आग लगने से 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए।



राजेश गोला अपने पति रामवीर सिंह गोला के साथ 7 सितंबर को काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने गई थीं, अब वह कभी घर नहीं लौटी, क्योंकि इस दंगो में भड़की आग ने उन्हें भी अपनी चपेट पर ले लिया। कपल काठमांडू के होटल हयात रीजेंसी में ठहरा हुआ था। 9 सितंबर की रात को प्रदर्शनकारियों ने अचानक होटल को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। आग की लपटें फैलते ही अंदर अफरा-तफरी मच गई। दमकलकर्मियों और अधिकारियों ने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बेकाबू होती गई।



अफरा-तफरी में, दंपति ने खुद को बचाने के लिए चौथी मंजिल से छलांग लगा दी और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अफरा-तफरी में वह दोनाें बिछड़ गए। जब ​​रामवीर एक राहत शिविर में पहुंचे, तो उन्हं यह दुखद खबर मिली कि उसकी पत्नी राजेश की मृत्यु हो गई है। महिला के बेटे ने कहा- "यह सफ़र मेरी मां की आखिरी बन गया। भीड़ ने इतने बड़े होटल को भी नहीं बख्शा। अगर मेरे माता-पिता साथ रहते, तो शायद मेरी मां आज ज़िंदा होतीं। चौथी मंज़िल से कूदने पर वह बुरी तरह घायल हो गई थीं, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा झटका तक लगा जब पिता जी उनसे अलग हो गए। परिवार का दावा है कि उन्हें नेपाल स्थित भारतीय दूतावास से बहुत कम मदद मिली

