पति को मारना चाहती थी पत्नी पर फंदे से लटक गया प्रेमी, पढ़िए पति-पत्नी और वो की सनसनीखेज  कहानी

नारी डेस्क: कर्नाटक से बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला मारना तो अपने पति को चाहती थी लेकिन मौत हो गई प्रेमी की। पुलिस ने अपने पति की हत्या की साज़िश रचने के आरोप में महिला को तो गिरफ़्तार कर लिया है पर उसकी प्रेमी ने पुलिस के हाथ चढ़ने से पहले ही खौफनाक कदम उठा लिया। चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में



प्रेमी ने की थी पति की हत्या की कोशिश

पुलिस ने आरोपी की पहचान 29 वर्षीय सुनंदा पुजारी के रूप में की है, जिसने अपने प्रेमी सिद्दप्पा कटानाकेरी के साथ मिलकर 1 सितंबर की आधी रात के आसपास अपने पति बीरप्पा पुजारी का गला घोंटने की कोशिश की थी। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, बीरप्पा को एक व्यक्ति ने गला घोंटने की कोशिश की, जबकि दूसरे ने उनके गुप्तांगों पर हमला किया। बीरप्पा ने दावा किया कि उसने अपनी पत्नी को अपने प्रेमी से "उसे खत्म कर देने" की अपील करते सुना था।



वीडियो ने पलटा पूरा गेम

उसने खुद को कातिलों से चंगुल से छुड़ा कर शोर मचाना शुरू किया, तो मकान मालिक और उसकी पत्नी मौके पर पहुंचे, जिससे हमलावर उसे वापस आकर जान से मारने की धमकी देकर भागने पर मजबूर हो गए। हमले में बीरप्पा घायल हो गया जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी शिकायत के बाद, सुनंदा को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका प्रेमी सिद्दप्पा की तलाश शुरू कर दी गई। हालांकि इसी बीच एक वीडियो ने पूरा गेम ही पलट दिया।



डर के मारे आरोपी लटका फंदे पर

वीडियो में आरोपी सिद्धाप्पा कहता है कि चूंकि कानून महिलाओं का ही साथ देता है, उसे पूरा यकीन है कि अगर वो पुलिस को सारी कहानी सच-सच बता दे तो भी पुलिस उसे ही आरोपी मानेगी।ऐसे में उसके पास सिवाय अपनी जान देने के और कोई रास्ता नहीं है। उसने मरने से पहने यह भी बताया कि उसका सुनंदा के साथ ढाई साल से रिश्ता था, जब तक पुलिस तक यह वीडियो पहुंची तब तक वह मर चुका था। उसकी लाश गांव के बाहर जंगल में एक पेड़ से लटकती हुई मिली।