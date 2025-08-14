19 AUGTUESDAY2025 11:51:02 AM
15 अगस्त 1947 – भारत की आज़ादी के बारे में खास बातें

 नारी डेस्क : 15 अगस्त  हमारे देश के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत दिन है क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने ब्रिटिश शासन से हमें आजाद कराया था। यही वह दिन है जब भारत करीब 200 वर्षों बाद गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ था।  15 अगस्त आज़ादी का दिन नहीं, बल्कि यह लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, साहस और संघर्ष की याद दिलाने वाला दिन है। इस दिन की कुछ खास बातें आईए आपको बताते है। 

1. आज़ादी का ऐलान

भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली।
ब्रिटिश संसद के Indian Independence Act 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान, दो स्वतंत्र देश बने।

2. आज़ादी का समय आधी रात

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त की रात 11:59 बजे से 15 अगस्त की पहली सुबह संसद में "Tryst with Destiny" भाषण दिया।

भारत की आज़ादी आधी रात को इसलिए घोषित हुई ताकि दिनांक और समय दोनों नए युग की शुरुआत का प्रतीक बनें।

3. पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह

दिल्ली के लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया गया।

पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया।

4. विभाजन और दर्द

आज़ादी के साथ ही भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना।

लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए और हिंसा में हजारों लोगों की जान गई।

5. तिरंगे का महत्व

भारत का तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया।

केसरिया रंग – साहस और बलिदान

सफेद रंग – शांति और सत्य

हरा रंग – विश्वास और समृद्धि

बीच में अशोक चक्र – 24 तीलियों वाला धर्म चक्र, प्रगति और निरंतरता का प्रतीक।

6. पहले गवर्नर-जनरल और प्रधानमंत्री

लॉर्ड माउंटबेटन – आज़ाद भारत के पहले गवर्नर-जनरल।

सी. राजगोपालाचारी – पहले भारतीय गवर्नर-जनरल (1948)।

पंडित जवाहरलाल नेहरू – पहले प्रधानमंत्री।

7. राष्ट्रगान

रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित "जन गण मन" को 1950 में भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया।

1947 में स्वतंत्रता दिवस समारोह में इसका आंशिक रूप से गायन हुआ।

8. आज़ादी के पीछे लंबा संघर्ष

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और अनेक क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद यह आजादी मिली।

9. राष्ट्रीय अवकाश और परंपरा

15 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है।

प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराकर देश को संबोधित करते हैं।

स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में झंडारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं।

10. भारत का संविधान

आजादी के समय भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था।

तब तक Government of India Act 1935 से शासन चला 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत गणराज्य बना।

15 अगस्त 1947 सिर्फ आज़ादी का दिन नहीं, बल्कि यह लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, साहस और संघर्ष की याद दिलाने वाला दिन है। यह दिन हमें एकजुट होकर देश की सेवा और सम्मान के लिए प्रेरित करता है।

