नहीं रहे 'या अली' गाने वाले सिंगर जुबिन गर्ग, स्कूबा डाइविंग करते वक्त गई जान

नारी डेस्क: प्रसिद्ध असमिया गायक और संगीत के दिग्गज जुबीन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह अपनी मधुर आवाज से घर-घर में मशहूर हो गए थे। गुरुवार रात सिंगापुर के तट पर स्कूबा डाइविंग करते समय गायक का एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वह 52 वर्ष के थे, उनके निधन की खबर से फैंस सदमे में हैं।

जानकारी के अनुसार गर्ग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में भाग लेने के लिए सिंगापुर गए थे, जहां उन्हें शुक्रवार को प्रस्तुति देनी थी।सिंगापुर के तट पर स्कूबा डाइविंग करते समय वह हादसे का शिकार हो गए थे। गोताखोरों ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और उन्हें पास के एक अस्पताल पहुंचाया। गहन चिकित्सा देखभाल के बावजूद, डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। उनके आकस्मिक निधन से इस कार्यक्रम और दुनिया भर के असमिया समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है।

असम के सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में जाने जाने वाले जुबीन गर्ग न केवल एक गायक थे, बल्कि एक संगीतकार, संगीत निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे। तीन दशकों से भी ज़्यादा लंबे करियर में, उन्होंने असमिया, हिंदी, बंगाली और कई अन्य भारतीय भाषाओं में हज़ारों गीतों को अपनी आवाज़ दी। उनकी बहुमुखी प्रतिभा और क्षेत्रीय व मुख्यधारा के संगीत को जोड़ने की क्षमता ने उन्हें अपार लोकप्रियता और सम्मान दिलाया। रोमांटिक गीत "या अली" से, जिसने उन्हें अखिल भारतीय ख्याति दिलाई, लेकर अनगिनत असमिया हिट गानों तक, जिन्होंने दशकों तक इस क्षेत्र के संगीत को परिभाषित किया, गर्ग का संगीत में योगदान अद्वितीय था।उन्होंने राष्ट्रीय मंच पर असमिया संस्कृति और पूर्वोत्तर की पहचान को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाई।



आधुनिक असम की आवाज़ माने जाने वाले इस गायक के असामयिक निधन पर राजनीतिक नेताओं, साथी संगीतकारों, फ़िल्मी हस्तियों और प्रशंसकों ने अपना दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भावुक संदेशों की बाढ़ आ गई है, और कई लोगों ने गर्ग के निधन को भारतीय संगीत उद्योग के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है। असम और उसके बाहर लाखों प्रशंसकों के लिए, ज़ुबीन गर्ग एक गायक से कहीं बढ़कर थे - वे एक सांस्कृतिक राजदूत, एक पहचान की आवाज़ और पूर्वोत्तर के गौरव के प्रतीक थे। उनके निधन से एक गहरा शून्य पैदा हो गया है जिसे भरना मुश्किल होगा।

