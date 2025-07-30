10 AUGSUNDAY2025 2:23:45 PM
Nari

किचन की इन 3 गलतियों से हो सकता है प्रेशर कुकर का हादसा, बचाव के लिए अपनाएं ये 4 जरूरी सावधानियां

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 30 Jul, 2025 03:34 PM
किचन की इन 3 गलतियों से हो सकता है प्रेशर कुकर का हादसा, बचाव के लिए अपनाएं ये 4 जरूरी सावधानियां

 नारी डेस्क: आज के समय में लगभग हर घर की रसोई में प्रेशर कुकर मौजूद होता है। यह खाना पकाने का एक ऐसा उपकरण है जो समय और मेहनत दोनों बचाता है। खासकर दाल, चावल, आलू आदि पकाने में इसकी भूमिका अहम होती है। लेकिन, अगर प्रेशर कुकर का सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो यह खतरनाक भी साबित हो सकता है। कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से कुकर फटने जैसे गंभीर हादसे हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोकप्रिय वीडियो क्रिएटर एक्सपेरिमेंट भैया ने बताया है कि कुकर फटने के तीन मुख्य कारण क्या होते हैं और उनसे बचने के लिए कौन-कौन सी सावधानियां जरूरी हैं। आइए विस्तार से समझते हैं।

प्रेशर कुकर फटने के तीन बड़े कारण

वेंट पाइप का जाम होना

वेंट पाइप वह हिस्सा होता है जिससे कुकर की भाप बाहर निकलती है और सीटी बजती है। अगर खाना पकाते समय वेंट पाइप में दाल, चावल या कोई और चीज फंस जाए या सही से साफ न किया गया हो, तो यह पाइप बंद हो सकता है। वेंट पाइप जाम होने पर कुकर के अंदर दबाव बढ़ने लगता है, जिससे वह फट सकता है।

PunjabKesari

सेफ्टी वॉल्व का खराब होना

सेफ्टी वॉल्व प्रेशर कुकर की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होता है। जब अंदर का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वेंट पाइप ब्लॉक होता है, तब सेफ्टी वॉल्व खुलकर अतिरिक्त भाप को बाहर निकाल देता है, जिससे कुकर फटने से बच जाता है। लेकिन अगर यह सेफ्टी वॉल्व खराब या फेल हो जाए तो खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार सेफ्टी वॉल्व को हर साल बदलना जरूरी होता है।

ये भी पढ़ें: हरी मिर्च काटते वक्त जलन से परेशान? अपनाएं ये 5 आसान और असरदार घरेलू टिप्स

कुकर को अधिक भरना (ओवर-फिलिंग)

कुकर की क्षमता से ज्यादा खाना भरना भी बहुत बड़ा खतरा है। खासकर दाल या चावल जैसी चीजें पकाने पर जो फूलती हैं, अधिक भरने पर भाप के निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती। इससे कुकर के अंदर दबाव बढ़ जाता है और वह फट सकता है।

हादसे से बचने के लिए जरूरी सावधानियां

ISI मार्क वाला कुकर इस्तेमाल करें: हमेशा ऐसे प्रेशर कुकर का चुनाव करें जिस पर ISI मार्क हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कुकर गुणवत्ता मानकों के अनुसार बना है और सुरक्षित है। वेंट पाइप को साफ रखें: खाना बनाने से पहले वेंट पाइप की अच्छी तरह जांच और सफाई जरूर करें। आप एक पतले तार या पिन से भी इसे साफ कर सकते हैं ताकि अंदर कोई जाम न हो।

PunjabKesari

सेफ्टी वॉल्व को सालाना बदलें: भले ही सेफ्टी वॉल्व ठीक लगे, सुरक्षा के लिए इसे हर एक साल में बदलवाना चाहिए। इससे आपके कुकर का सुरक्षित इस्तेमाल सुनिश्चित होता है।

कुकर को उसकी क्षमता से ज्यादा न भरें: आमतौर पर कुकर को उसकी पूरी क्षमता से अधिक नहीं भरना चाहिए। लगभग दो-तिहाई से ज्यादा खाना भरना सही नहीं माना जाता है।
 
प्रेशर कुकर सही इस्तेमाल और साफ-सफाई के साथ एक बेहतरीन और सुरक्षित रसोई उपकरण है। लेकिन, उसकी देखभाल न करने पर वह खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसलिए ऊपर बताए गए कारणों और सावधानियों का ध्यान रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी इंस्टाग्राम वीडियो और इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। किसी भी उपकरण के इस्तेमाल से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है।  


 

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it