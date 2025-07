फिल्म इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका: दिग्गज अभिनेता का कार्डियक अरेस्ट से निधन, बहन ने लिखा भावुक संदेश

नारी डेस्क: फिल्म इंडस्ट्री से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता माइकल मैडसेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 67 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। उनका शव 3 जुलाई को कैलिफोर्निया के मैलिबू में उनके घर पर मिला। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि माइकल की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) हो सकता है। डॉक्टरों और पुलिस की टीम ने बताया कि यह प्राकृतिक मौत थी और किसी तरह की हिंसा या साजिश के संकेत नहीं मिले।

अभिनय से रचा खास मुकाम

माइकल मैडसेन का नाम हॉलीवुड में एक दमदार कलाकार के रूप में लिया जाता है। उन्होंने 1990 के दशक में ऐसे किरदार निभाए जो आज भी याद किए जाते हैं। उनकी एक्टिंग में गहराई, तीव्रता और अलग अंदाज़ था। माइकल का जन्म 25 सितंबर 1957 को शिकागो में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान निर्देशक क्वेंटिन टारनटिनो की फिल्म "Reservoir Dogs" (1992) से मिली, जिसमें उन्होंने मिस्टर ब्लॉन्ड का किरदार निभाया था। यह रोल आज भी एक क्लासिक कैरेक्टर माना जाता है।

हिट फिल्मों का हिस्सा रहे

इसके बाद उन्होंने टारनटिनो की कई फिल्मों में काम किया, जैसे Kill Bill: Volume 1 & 2, The Hateful Eight, Once Upon a Time in Hollywoodॆ। इन फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। उनके हर किरदार में एक खास प्रभाव और गहराई थी, जो उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती थी।

बहन वर्जीनिया मैडसेन का भावुक संदेश

माइकल के निधन से उनकी बहन और मशहूर अभिनेत्री वर्जीनिया मैडसेन बेहद दुखी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखी,“मेरे भाई ने स्टेज छोड़ दिया। वह गरज था और मखमली भी। उसकी आत्मा में शरारत थी, लेकिन वह बहुत कोमल दिल का इंसान था। वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक कवि, पिता, भाई और बेटा था जिसने ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जी।” उन्होंने यह भी कहा कि माइकल की हंसी, बातें और साथ बिताया वक्त उन्हें हमेशा याद रहेगा।

जैसे ही माइकल मैडसेन के निधन की खबर फैली, सोशल मीडिया पर उनके फैंस और फिल्मी सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि देनी शुरू कर दी। सभी ने माना कि उन्होंने सिर्फ बेहतरीन फिल्में नहीं दीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व और संवेदनशीलता से भी लोगों के दिलों को छुआ।