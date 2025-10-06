06 OCTMONDAY2025 4:03:06 PM
दिल्ली में  Yellow alert, दो दिन तक आंधी-तूफान  के साथ भारी बारिश  का रहेगा खतरा

  06 Oct, 2025
नारी डेस्क:  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ छींटे पड़ने और तेज़ हवाओं की चेतावनी दी गई है। आईएमडी अधिकारियों के अनुसार, इस क्षेत्र में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और दिन भर रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है। 


अगले 48 घंटे भारी 

अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बदलते मौसम का कारण एक मज़बूत पश्चिमी विक्षोभ है जो वर्तमान में उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहा है। इस प्रणाली के कारण अगले 48 घंटों में इस क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे, बारिश होगी और ठंडी हवाएं चलेंगी। सोमवार तड़के दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। 


आईएमडी ने लोगों को किया सतर्क

आईएमडी ने राष्ट्रीय राजधानी और गुरुग्राम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में येलो अलर्ट जारी रहा, जो मौसम संबंधी व्यवधानों के मध्यम जोखिम का संकेत देता है। रविवार को, दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से थोड़ा कम है, और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य स्तर से थोड़ा अधिक है। आईएमडी ने निवासियों को गरज के साथ बारिश के दौरान सतर्क रहने, खुले क्षेत्रों से बचने और ढीली वस्तुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी है जो तेज़ हवाओं से हिल सकती हैं।


 

