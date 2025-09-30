महाअष्टमी के दिन ग्राहकों को लगा झटका, आज सोने की कीमतों ने लगाई छलांग

नारी डेस्क: अमेरिकी सरकार के संभावित बंद की चिंताओं और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच, मंगलवार को सोने की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने (10 ग्राम) की कीमत मंगलवार को 1.18 लाख तक पहुंच गई है।



ये है आज के दाम



दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में 24 कैरेट गोल्ड 1,16,560 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट का भाव 1,06,860 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 1300 रुपये महंगा होने के बाद आज 22 कैरेट के प्रति 10 ग्राम सोने के रेट 108450 रुपये है, जबकि बीते दिन रेट 107150 रुपये था। 1040 रुपये महंगा होने के बाद आज 8 ग्राम सोने का रेट 86760 रुपये है, जबकि बीते दिन रेट 85720 रुपये था। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने का रेट 11846 रुपये, 22 कैरेट सोने का रेट 10860 रुपये और 18 कैरेट सोने का रेट 8883 रुपये है।

अभी बनी रहेगी हलचल

30 सितंबर को चांदी ₹100 बढ़कर ₹1,50,100 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) का अनुमान है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक सोने की कीमतों में हलचल बनी रह सकती है। हालांकि, निकट भविष्य में सोने के भाव में बड़ी गिरावट की संभावना कम है। अब देखना यह है कि धनतेरस के पास सोने के दाम बढ़ते हैं या घटते हैं।