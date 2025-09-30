30 SEPTUESDAY2025 8:30:32 PM
फिल्म इंडस्ट्री में फिर पसरा मातम, फेमस एक्टर का हार्ट अटैक से निधन

नारी डेस्क: फिल्म जगत से आज फिर दुख भरी खबर सामने आई है। थिएटर आर्टिस्ट और फिल्ममेकर यशवंत सरदेशपांडे का निधन हो गया।  मशहूर वरिष्ठ रंगमंच कलाकार को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। वह 62 वर्ष के थे। 

परिवार का कहना है कि एक्टर के अचानक सीने में दर्द हुआ था। उन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया।  मौत के एक दिन पहले सरदेशपांडे धारवाड़ में थे, जहां उन्होंने एक नाटक प्ले किया था। नाटक खत्म करने के बाद वह बेंगलुरु पहुंचे। घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद ही उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की और बेहोश हो गए।  यशवंत सरदेशपांडे के आकस्मिक निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री स्तब्ध है। वह एक प्रसिद्ध नाटककार, अभिनेता और निर्देशक थे।

 भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से कन्नड़ रंगमंच को वास्तव में बहुत बड़ी क्षति हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा- "प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार यशवंत सरदेशपांडे के निधन के बारे में सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। उन्होंने अपने हास्य नाटकों के माध्यम से अपार पहचान अर्जित की थी और विशेष रूप से 'ऑल द बेस्ट' नाटक में अभिनय और निर्देशन के लिए प्रसिद्ध हुए।" उन्होंने आगे कहा- "मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिवार और प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें और उनकी आत्मा को शांति मिले।" 

