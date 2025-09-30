30 SEPTUESDAY2025 8:28:20 PM
15 सालों से पत्नी से अलग रह रहे हैं गोविंदा, सुनीता आहूजा बोली- मुझे फर्क नहीं पड़ता

  • Updated: 30 Sep, 2025 11:14 AM
15 सालों से पत्नी से अलग रह रहे हैं गोविंदा, सुनीता आहूजा बोली- मुझे फर्क नहीं पड़ता

नारी डेस्क: अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने आखिरकार अपने पति के अफेयर्स की अफवाहों पर सफाई दी है। अपने हालिया व्लॉग में, सुनीता ने कहा कि उन्होंने गोविंदा के अफेयर्स के बारे में अफवाहें सुनी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्होंनेअपने पति को कभी धोखा देते हुए पकड़ा, तो वह मीडिया को सबसे पहले यह बात बताएंगी।   खबरें थीं उनकी 37 साल की शादी टूटने जा रही है, एक्टर का किसी मराठी एक्ट्रेस संग अफेयर चल रहा है। 

सुनीता आहूजा ने इसे लेकर कहा- "समस्या ये है कि परिवार में कई लोग हैं जो मुझे और गोविंदा को साथ नहीं देखना चाहते। वो सोचते हैं इनका परिवार इतना खुश क्यों है क्योंकि उनके खुद के बीवी बच्चे मर गए हैं "। उन्होंने आगे कहा, "तो क्या है ना जैसी मैं बोलती हूं, अगर तुम गंदे लोगों के साथ रहोगे तो वैसे बन जाओगे। आज मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है, मेरे बच्चे मेरे दोस्त हैं ।  ची और मैं 15 साल से अलग-अलग घर में रह रहे हैं, लेकिन वह घर पर आते-जाते रहते हैं।

गोविंदा की पत्नी ने आगे कहा- "जो अच्छी औरत को दुख देगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा, बेचैन रहेगा। मैंने बचपन से लेकर अपनी पूरी जिंदगी दे दी उसको, आज भी इतना प्यार करती हूं। इसके साथ ही उन्होंने यह क्लियर कर दिया कि गोविंदा के अफेयर की अफवाहों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वह 'मजबूत' हैं और अपने पति से बेहद प्यार करती हैं। फैन यह बात जानकर हैरान हैं कि गोविदा और सुनीता एक साथ नहीं बल्कि अलग- अलग घरों में रहते हैं। 
 

