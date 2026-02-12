19 FEBTHURSDAY2026 1:24:00 AM
Nari

सुबह-सुबह सराफा बाजार में गिरावट- सोना-चांदी हुए सस्ते, जानें आज का नया रेट

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 12 Feb, 2026 10:02 AM
सुबह-सुबह सराफा बाजार में गिरावट- सोना-चांदी हुए सस्ते, जानें आज का नया रेट

 नारी डेस्क: सराफा बाजार में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे सोने और चांदी के दामों पर आज सुबह अचानक गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर जैसे ही आज सुबह बाजार खुला, कीमती धातुओं के भाव लाल निशान के साथ नीचे की ओर लुढ़कते नजर आए। कल के रिकॉर्ड उछाल के बाद आज की गिरावट ने निवेशकों को थोड़ी राहत दी है।

सोने के भाव में गिरावट

आज सुबह बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में तेज गिरावट आई। अप्रैल के वायदा (फ्यूचर) कारोबार में सोना करीब ₹895 सस्ता होकर ₹1,57,860 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। कल तक सोना लगातार महंगा होता रहा था, लेकिन आज मुनाफा लेने की वजह से और वैश्विक बाजार के संकेतों के चलते सोने की तेजी मंद पड़ गयी।

PunjabKesari

चांदी भी हुई सस्ती

सोने की तरह चांदी के दामों में भी गिरावट आई है। मार्च वायदा कारोबार में चांदी की कीमतों में ₹2,333 से अधिक की कमी दर्ज की गयी, जिससे चांदी का भाव लगभग ₹2,60,685 प्रति किलो पहुंच गया है। लगभग 1% की यह गिरावट उन निवेशकों के लिए मायने रखती है जो छोटे-छोटे उतार-चढ़ाव पर ध्यान रखते हैं।

निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है यह रुझान?

कल की रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद आज की गिरावट से बाजार में थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है, जिससे कुछ खरीदारों के लिए खरीदारी का मौका बन सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट सिर्फ एक अस्थायी सुधार भी हो सकती है, इसलिए निवेश करने से पहले पूरे दिन के भावों के उतार-चढ़ाव को ध्यान से समझना जरूरी है।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it