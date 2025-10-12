15 OCTWEDNESDAY2025 2:19:33 PM
लड़कियां अनचाहे गर्भ से बचने के लिए करती हैं इन चीजों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल

नारी डेस्क : हर महिला के जीवन में मां बनना एक खूबसूरत अनुभव होता है। लेकिन कभी-कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब महिला या कपल माता-पिता बनने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे में सही जानकारी और सही तरीका अपनाना बेहद जरूरी होता है, ताकि शरीर को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे और स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।

अनचाहा गर्भ क्या है?

जब बिना योजना या तैयारी के गर्भ ठहर जाता है, तो उसे अनचाहा गर्भ कहा जाता है। इस स्थिति में कई महिलाएं घरेलू नुस्खे या गलत उपायों का सहारा लेती हैं, जो शरीर के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि गर्भ रोकने या गिराने के लिए डॉक्टर की सलाह लेना ही सबसे सुरक्षित उपाय है।

महिलाएं अनचाहे गर्भ से बचने के लिए क्या-क्या करती हैं?

कॉफी पीना

कुछ महिलाएं मानती हैं कि ज्यादा कॉफी पीने से शरीर का तापमान बढ़ता है और गर्भपात हो सकता है। लेकिन यह दावा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। ज्यादा कैफीन शरीर में असंतुलन और दिल की धड़कन बढ़ा सकता है, पर गर्भपात की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए कॉफी को गर्भनिरोधक उपाय के रूप में इस्तेमाल करना गलत है।

कच्चा पपीता 

कई पुराने घरेलू नुस्खों में कहा जाता है कि कच्चा पपीता खाने से गर्भपात हो सकता है। दरअसल, पपीते में मौजूद पेपेन (Papain) नामक एंजाइम गर्भाशय की दीवार पर असर डाल सकता है, लेकिन इसका सेवन अक्सर शरीर के लिए हानिकारक होता है। अगर इससे गर्भपात नहीं होता तो अधूरा गर्भपात, खून बहना या संक्रमण जैसी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं।

तिल का पानी या बीज

कुछ महिलाएं मानती हैं कि तिल का पानी पीने से गर्भपात हो सकता है। हालांकि, इसमें कोई चिकित्सकीय प्रमाण नहीं है। तिल पोषण से भरपूर होता है लेकिन गर्भपात के लिए इसका उपयोग खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर अगर गर्भ पहले से कुछ हफ्तों का हो चुका हो।

गर्म पानी पीना

कुछ महिलाएं अत्यधिक गर्म पानी पीती हैं ताकि शरीर का तापमान बढ़े और गर्भ गिर जाए। लेकिन यह तरीका न तो प्रभावी है और न ही सुरक्षित। अत्यधिक गर्म पानी पीने से डिहाइड्रेशन, पेट की तकलीफ और आंतरिक नुकसान हो सकता है।

सोयाबीन के दाने

कई बार महिलाएं सोयाबीन को रात में भिगोकर सुबह खाली पेट खाती हैं, यह सोचकर कि इससे गर्भ नहीं ठहरेगा या गर्भपात हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। सोयाबीन में मौजूद फाइटोएस्ट्रोजेन (Phytoestrogen) हार्मोन पर हल्का असर डाल सकता है, पर यह गर्भ रोकने का तरीका नहीं है।

घरेलू नुस्खे क्यों खतरनाक हैं?

इनसे अधूरा गर्भपात हो सकता है, जिससे खून बहना और संक्रमण बढ़ सकता है।

कई बार गर्भाशय को स्थायी नुकसान हो सकता है।

कुछ मामलों में यह जीवन के लिए भी खतरा बन जाता है।

क्या करें अगर अनचाहा गर्भ ठहर जाए?

अगर किसी कारणवश अनचाहा गर्भ ठहर गया है, तो सबसे पहले घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शांत मन से सही कदम उठाना सबसे जरूरी होता है। ऐसे समय में किसी भरोसेमंद स्त्री रोग विशेषज्ञ (Gynecologist) से तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर आपकी उम्र, सेहत और गर्भ की अवधि को देखकर सुरक्षित मेडिकल पिल या अन्य चिकित्सीय विकल्प सुझा सकते हैं। ध्यान रहे, खुद से किसी भी घरेलू नुस्खे या दवा का प्रयोग करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर को स्थायी नुकसान या संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

भविष्य में गर्भधारण रोकने के सुरक्षित उपाय

कंडोम (Condom): यौन रोगों और गर्भ दोनों से सुरक्षा देता है।

गर्भनिरोधक गोलियां (Pills): नियमित रूप से ली जाएं तो प्रभावी होती हैं।

कॉपर टी या IUCD: लंबी अवधि के लिए सुरक्षित तरीका है।

इमरजेंसी पिल्स: 72 घंटे के भीतर ली जाएं, पर बार-बार उपयोग से बचें।

महिलाओं को अनचाहे गर्भ से बचने या उसे गिराने के लिए घरेलू उपायों की बजाय सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके अपनाने चाहिए। अपनी सेहत से समझौता कभी न करें और हर स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही कदम है।

