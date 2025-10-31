31 OCTFRIDAY2025 9:59:03 PM
Nari

सर्दियों में स्टाइलिश लुक के लिए अपनाएं ये ट्रेंडिंग ड्रेसेस, बनाएं अपनी अलमारी का हिस्सा

  • Edited By Monika,
  • Updated: 31 Oct, 2025 05:43 PM
सर्दियों में स्टाइलिश लुक के लिए अपनाएं ये ट्रेंडिंग ड्रेसेस, बनाएं अपनी अलमारी का हिस्सा

नारी डेस्क : सर्दी के मौसम में फैशन और स्टाइल बनाए रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन सही कपड़े और स्टाइलिंग के जरिए आप ठंड में भी स्टाइलिश लुक पा सकती हैं। ऑफिस, पार्टी या दोस्तों के साथ मिलने-जुलने के लिए इन ट्रेंडिंग आउटफिट्स को अपनी वॉर्डरोब में शामिल करना फायदेमंद रहेगा।

लूज स्वेटर और हुडी

सर्दियों में स्वेटर और हुडी तो हर कोई पहनता है, लेकिन इसे स्टाइलिश बनाने का तरीका अलग होता है।

प्रिंटेड स्वेटर: सिंपल की जगह ट्रेंडी प्रिंटेड स्वेटर चुनें।

लूज हुडी: नैरो या स्ट्रेट जींस के साथ पहनें, क्लासी लुक के लिए लॉन्ग बूट्स जोड़ें।

स्टाइल टिप: हुडी या लूज स्वेटर हर तरह की जींस और कैजुअल आउटफिट्स के साथ शानदार लगती है।

PunjabKesari

लॉन्ग कोट और बॉडीकॉन ड्रेस

लॉन्ग कोट सर्दियों के लिए बेहद जरूरी है और इसे हर आउटफिट के साथ स्टाइल किया जा सकता है।

रंग चुनें: क्रीम, ब्लैक या आयवरी क्लासिक और स्टाइलिश रहते हैं।

मिलाएं: बॉडीकॉन ड्रेस या नैरो जींस के साथ पहनकर आप पार्टी और ऑफिस दोनों जगह पर परफेक्ट लुक पा सकती हैं।

स्टाइल टिप: गर्म फैब्रिक की बॉडीकॉन ड्रेस पार्टी के लिए बेस्ट चॉइस है।

PunjabKesari

लेदर की जैकेट और स्कर्ट

लेदर की जैकेट हर आउटफिट में स्टाइल जोड़ती है।

कैरी करें: इसे किसी भी स्टाइल की जींस या स्कर्ट के साथ पहन सकते हैं।

स्कर्ट स्टाइल: गर्म फैब्रिक या लेदर की स्कर्ट्स सर्दियों में फैशनेबल लुक देती हैं।

फुटवियर: नैरो या बॉडीकॉन ड्रेस के साथ लॉन्ग बूट्स, स्ट्रेट जींस के साथ हील्स या फ्लैट्स परफेक्ट रहते हैं।

PunjabKesari

स्टाइलिंग टिप्स

स्टाइलिश लुक पाने के लिए सिर्फ कपड़े ही नहीं, बल्कि एक्सेसरीज, हेयरस्टाइल और मेकअप भी अहम हैं।

ज्वेलरी और मेकअप: आउटफिट के अनुसार हल्का या बोल्ड मेकअप करें।

फुटवियर: आउटफिट के अनुसार सही जूते चुनें।

हेयरस्टाइल: आउटफिट और अवसर के अनुसार हेयरस्टाइल सेट करें।

सर्दियों में भी आप अपने स्टाइलिश लुक को बनाए रख सकते हैं अगर आपने वॉर्डरोब में सही कपड़े और स्टाइलिंग की चीजें शामिल की हों। लूज स्वेटर, लॉन्ग कोट, बॉडीकॉन ड्रेस, लेदर जैकेट और स्कर्ट जैसी चीजें आपकी सर्दियों की अलमारी में होना जरूरी हैं। इनके साथ सही हेयरस्टाइल, ज्वेलरी, फुटवियर और मेकअप आपका लुक चार चाँद लगा देंगे।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it