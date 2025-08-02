अनजाने में मोर्टार शेल को घर ले आए बच्चे, विस्फोट होते ही 5 मासूमाें की गई जान

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में शनिवार को मोर्टार शेल विस्फोट में पांच बच्चों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। यह दुखद घटना पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में हुई, जब स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 9:30 बजे एक मोर्टार शेल फट गया। बताया जा रहा है कि यह विस्फोट उत्तर-पश्चिमी प्रांत के लक्की मरवत जिले में सदर पुलिस स्टेशन के पास हुआ था।



पाकिस्तान के आज टीवी के अनुसार, यह घटना तब हुई जब पहाड़ी इलाके में खेल रहे बच्चों के एक समूह को एक बिना फटा मोर्टार शेल मिला। जिन बच्चों को यह उपकरण मिला, वे अनजाने में इसे घर ले आए, जो कुछ ही देर बाद फट गया और एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। कथित तौर पर जब बच्चों ने इसे छूना शुरू किया तो यह उपकरण फट गया, जिससे विस्फोट हुआ और बच्चों की मौके पर मौत हो गई।



स्थानीय मीडिया ने यह भी बताया कि विस्फोट में घायल हुए ज़्यादातर लोग बच्चे थे, जिनमें मृतक भी शामिल थे। 17 लोगों को अस्पताल लाया गया, जिनमें से पांच पहले से ही मृतकों में शामिल थे और अन्य 12 गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। अस्पताल ने आपातकाल घोषित कर दिया और सभी अस्पताल कर्मचारियों को जल्द से जल्द ड्यूटी पर आने का निर्देश दिया गया। एक बम निरोधक दस्ता इलाके में किसी भी अतिरिक्त, बिना फटे मोर्टार के गोले की मौजूदगी की जाँच कर रहा है, जबकि पुलिस ने इस दुखद दुर्घटना की जाँच शुरू कर दी है। विस्फोट के कारण कथित तौर पर क्षेत्र की स्थानीय आबादी में भय और दहशत का माहौल है।