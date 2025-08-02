10 AUGSUNDAY2025 2:28:51 PM
Nari

अब पाप धोने के लिए हरिद्वार पहुंचीं पायल मलिक, रोते हुए मां काली से मांगी माफी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 02 Aug, 2025 03:53 PM
अब पाप धोने के लिए हरिद्वार पहुंचीं पायल मलिक, रोते हुए मां काली से मांगी माफी

नारी डेस्क:  हरियाणा के फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक की पत्नी और सोशल मीडिया सेंसेशन पायल मलिक इन दिनों काफी खबराें में बनी हुई है। मां काली से जुड़ा वीडियो बनाने के बाद से ही वह लोगों के निशाने पर आ गई हैं। सजा के तौर पर पटियाला के मां काली के मंदिर में धार्मिक सेवा के बाद अब वह उत्तराखंड के हरिद्वार में अपनी सजा पूरी करने पहुंची हैं। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Armaan Malik (@armaan__malik9)


यह सारा विवाद तब शुरु हुआ जब एक वीडियो में पायल मलिक मां काली के वेश में नजर आई थीं। उन्होंने काले रंग का मेकअप किया था, सिर पर मुकुट और गले में नींबू की माला पहनी थी। हाथ में त्रिशूल था और वह सोफे पर बैठी थीं। इसे लेकर धार्मिक संगठनों ने नाराजगी जताई, जिसके बाद अरमान की पत्नी ने पटियाला  के काली मंदिर में हाथ जोड़कर माफी मांगी और दोबारा ऐसी गलती ना दोहराने की भी बात कही। सजा के तौर पर उन्होंने मंदिर में सेवा भी की। 


अब हाल ही में पायल ने हरिद्वार में  निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से मुलाकात की और अपने किए पर माफी मांगी। उन्होंने वहां पूजा-पाठ भी किया। दरअसल पायल ने धार्मिक संस्थाओं के सामने वादा किया कि वे सात दिन तक मंदिर की सफाई और सेवा करेंगी। मंदिर प्रमुख निशांत शर्मा ने उनसे आठवें दिन कंजक पूजन करने और हरिद्वार जाकर संतों से आशीर्वाद लेने को कहा, जिसके तहत वह यहां आई है।

दरअसल शिवसेना हिंद ने इस वीडियो को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया और मोहरी पुलिस स्टेशन, मोहाली में शिकायत दर्ज की थी। विवाद के बाद पायल मलिक ने वीडियो डिलीट कर दिया था, लेकिन क्लिप्स अन्य पेजों पर शेयर होने लगीं। 22 जुलाई 2025 को पायल ने पटीआला के काली माता मंदिर में जाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने आंसुओं के साथ कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं था, बल्कि उन्हें अपनी बेटी की भक्ति के लिए ऐसा करना उचित लगा था। उन्होंने कहा- “जो भी सज़ा होगी, वह स्वीकार करने को तैयार हूं” 

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it