दिल्ली में बड़ा हादसा!  Vishal Mega Mart में लगी भीषण आग, 13 घंटे बाद भी नहीं हुई काबू

नारी डेस्क: दिल्ली के मध्य जिले के करोल बाग इलाके में उस समय हड़कंप मच गई जब विशाल मेगा मार्ट में आग लग गई। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई। 13 घंटे से ज्यादा समय होने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। आग बुझाने के लिए 15 से 17 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं।

#WATCH | Delhi: Firefighting operation underway after a fire broke out in Vishal Mega Mart at Karol Bagh area.



According to Delhi Police, Kumar Dhirender Pratap Singh (25) was found trapped in the lift. He was declared dead on arrival at a hospital. An FIR has been registered… pic.twitter.com/eCU2pf1Lxq