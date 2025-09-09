12 SEPFRIDAY2025 12:55:32 PM
Vishal Mega Mart  में लगी भयंकर आग, सारा सामान जलकर हुआ खाक

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 09 Sep, 2025 01:34 PM
Vishal Mega Mart  में लगी भयंकर आग, सारा सामान जलकर हुआ खाक

नारी डेस्क:  हरियाणा के अंबाला जिले में स्थित विशाल मेगा मार्ट आउटलेट में मंगलवार को भीषण आग लग गई। आग देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरे मॉल को चपेट में ले लिया। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है।

 

 

बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब मॉल लोगों के लिए बंद था।  मार्ट में लगे शीशे आग की गर्मी से चटककर जब गिरने लगे तब आसपास के लोगों को आग लगने का पता चला। आग की लपटें इतनी तेज हैं कि दो से तीन घंटों में काबू पाना मुश्किल है।  बताया जा रहा है कि आग ने कपड़ों के जरिए पूरे मॉल को अपनी चपेट में ले लिया है। सारा सामान जलकर खाक हो चुका है।


मॉल से उठ रहीं लपटों को देखते हुए आसपास मौजूद 3 बैंकों को सुरक्षा के लिहाज से बंद करवाए गए हैं। आग इतनी भयंकर है कि मॉल से 2 किलोमीटर दूर बैठे लोगों का भी दम घुम रहा है। वहीं मौके भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। बता दें कि कुछ महीने पहले दिल्ली का विशाल मेगा मार्ट भी आग की चपेट में आ गया था, जिसमें जलकर एक युवा की मौत हो गई थी। 

