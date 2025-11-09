फैशन आइकन हिना खान के ये सूट डिज़ाइन्स को आप भी कर सकती हैं स्टाइल, दिखेंगी परफेक्ट

नारी डेस्क: हर लड़की चाहती है कि वह खूबसूरत और आकर्षक दिखे, और ऐसे मौके पर एथनिक वियर, खासकर सूट, को स्टाइल करने का चलन बढ़ रहा है। अगर आप भी इस सेलिब्रिटी लुक चाहती हैं, तो एक्ट्रेस हिना खान के सूट लुक्स से प्रेरणा ले सकती हैं। हिना खान आए दिन अपने स्टाइलिश सूट लुक्स को सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं, जो हर किसी को इंस्पायर कर रहे हैं। आइए जानते हैं हिना के कुछ खूबसूरत सूट डिज़ाइंस और उन्हें किस तरह से स्टाइल किया जा सकता है।

निऑन कलर सूट में हिना खान

निऑन कलर इन दिनों फैशन की दुनिया में धूम मचा रहा है। हिना खान ने एक हैवी निऑन सूट में अपने लुक को बेहद स्टाइलिश बनाया। यह सूट डिजाइनर तुलपलव द्वारा डिजाइन किया गया है। अगर आप कुछ ब्राइट और आकर्षक पहनना चाहती हैं, तो इस तरह का सूट आपको 1500-2000 रुपये में मार्केट में मिल सकता है।

स्टाइल टिप्स अपने लुक को और भी आकर्षक बनाने के लिए मेसी पोनीटेल हेयर स्टाइल को ट्राई करें और ब्लश पिंक मेकअप के साथ इसे कम्प्लीट करें।

नायरा कट सूट में हिना खान

आजकल नायरा कट सूट डिज़ाइन बहुत ट्रेंड में है। हिना ने इस खूबसूरत डिज़ाइन को पहनकर अपने फैशन सेंस का जलवा बिखेरा। यह सूट डिजाइनर गोपी वैद द्वारा डिजाइन किया गया है। मार्केट में इस तरह के सूट 2000-2500 रुपये के बीच आसानी से मिल सकते हैं। स्टाइल टिप्स इस सूट के साथ ओपन हेयर स्टाइल को अपनाएं और हैवी झुमकी इयररिंग्स को पहनकर लुक को कम्प्लीट करें।

पेप्लम स्टाइल सूट में हिना खान

अगर आप कुछ अनोखा पहनने की सोच रही हैं, तो पेप्लम कुर्ती के साथ शरारा सेट एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। हिना ने इस लुक में खूबसूरत पेप्लम कुर्ती और शरारा सेट को बेहद स्टाइलिश ढंग से पहना है। यह सूट डिजाइनर गोपी वैद द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे 1200-2000 रुपये में खरीदा जा सकता है।

स्टाइल टिप्स इस लुक को पर्ल ज्वेलरी के साथ पेयर करें। अगर आपके पास पुरानी साड़ियां हैं, तो आप उन्हें भी इस तरह के सूट में बदल सकती हैं।

फ्लोरल प्रिंट सूट

फ्लोरल प्रिंट कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। हिना खान ने भी कई बार फ्लोरल प्रिंट सूट को स्टाइल किया है, जिसे आप रक्षा बंधन पर पहन सकती हैं। यह लुक आपको न सिर्फ खूबसूरत दिखाएगा, बल्कि आपको पारंपरिक और ट्रेंडी दोनों फील देगा।

स्टाइल टिप्स फ्लोरल सूट को हल्के झुमके और सिंपल चूड़ियों के साथ पेयर करें। बालों को खुला छोड़ें और हल्के मेकअप से लुक को निखारें।

अनारकली सूट

अगर आप इस रक्षा बंधन पर शाही लुक चाहती हैं, तो अनारकली सूट बेस्ट ऑप्शन है। हिना खान ने भी कई बार अनारकली सूट को स्टाइल किया है। इस तरह के सूट्स आपको बाजार में 2500 रुपये से 5000 रुपये तक में मिल जाएंगे।

स्टाइल टिप्स

अनारकली सूट के साथ हेवी नेकलेस और बड़े इयररिंग्स को ट्राई करें। बालों को सॉफ्ट कर्ल्स में स्टाइल करें और अपने लुक को कम्प्लीट करने के लिए रेड लिपस्टिक का इस्तेमाल करें।

अपने एथनिक लुक को पूरा करने के लिए बिंदी और काजल को मत भूलिए। सूट के साथ मैचिंग जूतियां या हील्स पहनें।

रक्षा बंधन पर गुलाबी, पीला, या पेस्टल रंग के सूट ट्रेंड में हैं, इन्हें चुनकर आप और भी आकर्षक दिख सकती हैं।

अपने बालों और मेकअप के साथ एक्सपेरिमेंट करने से ना घबराएं। हल्के स्मोकी आईज़ और न्यूड लिप्स आपको ट्रेंडी बनाएंगे।

