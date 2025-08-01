Zepto के डिलीवरी ब्वॉय की बैठे-बैठे मौत, 30 साल के विकल को आया था हार्ट अटैक, परिजनों ने किया हंगामा

नारी डेस्क: हरियाणा के फरीदाबाद जिले से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिले के गांव भतौला स्थित एक कंपनी के स्टोर के बाहर एक डिलीवरी बॉय की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध है। घटना 29 जुलाई की दोपहर की है। जेप्टो कंपनी के स्टोर के बाहर कुछ डिलीवरी बॉय कुर्सियों पर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। इन्हीं में से एक, विकल सिंह, अचानक सीने में दर्द की शिकायत करता है और कुछ ही पलों में कुर्सी से नीचे गिर जाता है। उसके साथियों ने तुरंत उसे उठाया और एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी।

सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना

यह पूरी घटना स्टोर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि विकल सिंह अपने साथियों के साथ आराम से बैठा था और अचानक अचेत होकर गिर गया। इस घटना ने न सिर्फ स्टोर के कर्मचारियों को बल्कि पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है।

जानकारी के अनुसार, विकल सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, गांव सदपुरा का रहने वाला था। वह पिछले एक साल से जेप्टो कंपनी के स्टोर पर डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहा था। विकल अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसकी अचानक मौत ने पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक तौर पर झकझोर दिया है।

दो बेटियों का पिता था मृतक

विकल सिंह शादीशुदा था और उसकी दो बेटियां हैं एक की उम्र 8 साल और दूसरी की 5 साल है। उनकी परवरिश और भविष्य को लेकर अब परिवार बेहद चिंतित और असहाय महसूस कर रहा है। विकल के निधन की खबर मिलते ही परिजनों ने कंपनी के स्टोर के बाहर हंगामा किया। उनकी मांग थी कि परिवार की आर्थिक सहायता की जाए।

कंपनी ने दी सहायता राशि

हंगामे के बाद कंपनी की तरफ से 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए 30 हजार रुपये अलग से दिए गए हैं। कंपनी के प्रतिनिधियों ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वह इस दुख की घड़ी में साथ खड़े हैं।

पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह हार्ट अटैक से मौत का मामला लग रहा है, लेकिन अंतिम पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिए हैं।