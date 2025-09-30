'हम एक-दूसरे को बर्थडे विश भी नहीं करते', दीपिका को अनफॉलो करने पर बोलीं फराह खान

नारी डेस्क: बॉलीवुड फिल्ममेकर फराह खान ने आखिरकार दीपिका पादुकोण को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने की खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में दोनों के बीच रिश्तों में खटास की खबरें तेज हो गई थीं। वजह ये थी कि फराह और दीपिका अब एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करते। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए फराह ने साफ किया कि असल में वो और दीपिका कभी इंस्टाग्राम पर जुड़े ही नहीं थे।

इंस्टा पर बर्थडे विश भी नहीं करते

फराह ने बताया कि वो और दीपिका सोशल मीडिया से ज्यादा डायरेक्ट कॉल और मैसेज पर बातचीत करना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, “हम तो इंस्टा पर एक-दूसरे को बर्थडे विश भी नहीं करते, क्योंकि दीपिका को ये पसंद ही नहीं है। हमारी बातचीत हमेशा पर्सनल लेवल पर होती है, न कि सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए।” इस बयान से फराह ने उन अफवाहों पर विराम लगाया, जिनमें कहा जा रहा था कि दोनों के रिश्ते बिगड़ गए हैं।

8 घंटे शिफ्ट पर सफाई

हाल ही में फराह खान ने अपने व्लॉग में शूटिंग के दौरान 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर तंज कसा था। इस कमेंट को दीपिका से जोड़कर देखा जाने लगा। इस पर फराह ने स्पष्ट किया कि उनका तंज दीपिका पर नहीं था। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, “वो कमेंट दरअसल दिलीप के लिए था, जो अभी सिर्फ 2 घंटे काम करता है। अब हमने तय किया है कि वो भी 8 घंटे काम करेगा।” इस बयान से फराह ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उनका इशारा दीपिका की तरफ बिल्कुल नहीं था।

फराह और दीपिका का पुराना रिश्ता

फराह खान और दीपिका पादुकोण का रिश्ता सिर्फ डायरेक्टर और एक्ट्रेस का नहीं बल्कि मजबूत दोस्ती का भी है। फराह ने ही दीपिका को बॉलीवुड में लॉन्च किया था। 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम दीपिका की डेब्यू फिल्म थी, जिसे फराह खान ने डायरेक्ट किया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दीपिका रातों-रात स्टार बन गईं।

दोबारा साथ आया हिट कॉम्बिनेशन

ओम शांति ओम के बाद ये जोड़ी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में भी साथ आई। इस फिल्म में दीपिका ने शाहरुख खान के साथ लीड रोल निभाया था और यह फिल्म भी सुपरहिट रही। इन दोनों फिल्मों के बाद फराह और दीपिका के बीच एक गहरी बॉन्डिंग बन गई, जो आज भी कायम है।

कुल मिलाकर, फराह खान ने अपने बयान से यह साफ कर दिया है कि उनके और दीपिका पादुकोण के बीच किसी भी तरह की दूरी नहीं आई है। दोनों की दोस्ती बरकरार है और सोशल मीडिया पर फॉलो-अनफॉलो होना उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं डालता।