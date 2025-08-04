नहीं रही अपनी एक्टिंग से घर-घर मशहूर हुई ये एक्ट्रेस, बर्थडे से दो दिन पहले हुई मौत

नारी डेस्क: अमेरिकी अभिनेत्री लोनी एंडरसन का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्हें सीबीएस के सिटकॉम 'WKRP इन सिनसिनाटी' में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। अपने 80वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले, एंडरसन ने लॉस एंजिल्स के एक अस्पताल में आखिरीं सांस ली। दो बार एमी पुरस्कार के लिए नामांकित स्टार का निधन "लंबी बीमारी" के कारण हुआ



यह भी पढ़ें: खाटू श्याम मंदिर को लेकर आई बड़ी खबर



लोनी एंडरसन के परिवार ने एक बयान में कहा- "हमें अपनी प्यारी पत्नी, मां और दादी के निधन की घोषणा करते हुए बहुत दुख हो रहा है।" इस खबर ने जहां कई प्रशंसकों को दुखी कर दिया है और शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं, वहीं एंडरसन के WKRP सह-कलाकार टिम रीड ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। दिवंगत अभिनेत्री के साथ अपने शो का एक छोटा सा क्लिप साझा करते हुए, रीड ने लिखा- "मेरे जीवन के सफ़र में मेरी सबसे प्यारी दोस्तों में से एक। कितनी अद्भुत महिला। हमने खूब मस्ती की! मुझे उनकी बहुत याद आएगी और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका यह परिवर्तन शांतिपूर्ण और गौरवशाली हो।"



यह भी पढ़ें: गले तक भरे पानी में अपने बच्चे को उठाकर निकला पिता



मिनेसोटा के सेंट पॉल में जन्मी लोनी एंडरसन ने अपनी मॉडल मां के नक्शे कदम पर चलते हुए एक ब्यूटी क्वीन के रूप में अपना करियर शुरू किया। 'WKRP' में एंडरसन की कास्टिंग ने उन्हें घर-घर में मशहूर बना दिया, हालांकि, वह इस भूमिका को करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थीं। अपनी सफल भूमिका के अलावा, अभिनेत्री ने 'कंट्री गोल्ड', 'द लोनली गाय', 'ए लेटर टू थ्री वाइव्स', 'ब्लोंडी एंड डैगवुड', 'स्ट्रैंडेड' और 'ब्लो अवे' जैसी टीवी फिल्मों में भी काम किया। लोनी एंडरसन के परिवार में उनके पति बॉब फ्लिक और उनके बच्चे, बेटी डेड्रा और बेटा क्विंटन हैं।



