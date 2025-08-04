10 AUGSUNDAY2025 2:25:44 PM
Nari

खाटू श्याम मंदिर को लेकर आई बड़ी खबर,  अब इस समय नहीं होंगे भगवान के दर्शन

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 04 Aug, 2025 09:29 AM
खाटू श्याम मंदिर को लेकर आई बड़ी खबर,  अब इस समय नहीं होंगे भगवान के दर्शन

नारी डेस्क:  सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है।  पहले यह मंदिर 24 घंटे खुला रहता था, लेकिन अब हर सप्ताह शनिवार रात 10:00 बजे से रविवार सुबह 5:00 बजे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। बताया जा रहा है कि आगामी दिनों से यह नई व्यवस्था लागू की जाएगी। 

PunjabKesari
श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और मंदिर में सुचारू संचालन को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी ने हर सप्ताह 7 घंटे तक दर्शन स्थगित करने का निर्णय लिया है। जो लोग मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वह पहले इन नियमों को ध्यान में रख लें। बताया जा रहा है कि   रविवार शनिवार व सरकारी अवकाश के दिन यहां आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में रहती है, भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया। 
PunjabKesari

मंदिर प्रशासन का कहना है कि कर्मचारियों को 24 घंटे सेवा देनी पड़ती है, जिससे उन्हें पर्याप्त विश्राम नहीं मिल पाता। व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए एक तय समय पर मंदिर बंद रखना जरूरी हो गया था। मंदिर कमेटी ने भक्तों से साफ अपील की है कि वे दर्शन के लिए शनिवार रात दस बजे से रविवार तड़के 5 बजे से पहले मंदिर न आएं।
 

खाटू श्याम जी मंदिर की महानता

खाटू श्याम जी मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले के खाटू नगर में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध और श्रद्धा का केंद्र है। यह मंदिर भगवान श्रीकृष्ण के कलियुग रूप खाटू श्याम बाबा को समर्पित है, जिन्हें "श्री बर्बरीक" के नाम से भी जाना जाता है। खाटू श्याम जी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। अगर आप कभी राजस्थान जाएं, तो खाटू श्याम जी के दर्शन अवश्य करें] कहा जाता है, "जो एक बार खाटू आ जाए, उसका जीवन बदल जाए।"

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it