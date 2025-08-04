गले तक भरे पानी में अपने बच्चे को उठाकर निकला पिता, लोग बोले- यह है कलयुग का वासुदेव

नारी डेस्क: लगातार भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। लगातार बारिश और उसके परिणामस्वरूप जलभराव के कारण इलाके में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इसी बीच प्रयागराज से एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसमें एक पिता अपने नवजात बच्चे को बचाने के लिए जद्दोजहद में दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो ने बता दिया है कि माता- पिता अपने बच्चे के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।

प्रयागराज की यह Video बेहद विचलित करने वाली है। यहां दो लोग नवजात बच्चे को बाढ़ के बीच लेकर जा रहे हैं।



पूरा प्रयागराज बाढ़ में डूबा हुआ है लेकिन प्रदेश की योगी सरकार और स्थानीय प्रशासन को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ रहा है।



यह वही शहर है, जहां कुछ महीने पहले महाकुंभ हुआ था, जिस… pic.twitter.com/Yof1pX7wJd — AAP (@AamAadmiParty) August 3, 2025



वीडियो में देखा गया कि एक दंपत्ति बाढ़ के गहरे पानी में कमर से ऊपर तक डूबे हुए हैं, लेकिन अपने नवजात शिशु को सिर से ऊपर उठाए, किसी सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर अपना नहीं बच्चे को लेकर चिंता और डर साफ नजर आ रहा है। वह बस इस सुरक्षित इस जगह से निकालना चाहते हैं। इस वीडियो को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार पर तीखा वार करते हुए कहा कि 'प्रयागराज की यह Video बेहद विचलित करने वाली है, यहां दो लोग नवजात बच्चे को बाढ़ के बीच लेकर जा रहे हैं।

इस वीडियो को देखकर लोगों का कहना है कि ये कलयुग के वासुदेव हैं। प्रयागराज के करेला बाग इलाके में लोग घुटनों तक पानी में चलते देखे गए, क्योंकि लगातार भारी बारिश और ससुर खदेरी नदी के उफान के कारण यह इलाका जलमग्न हो गया है। वहीं, वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। वाराणसी में तुलसी घाट के ऊपर बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। बिगड़ते हालात को देखते हुए, गंगा नदी पर चलने वाली सभी नावों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।