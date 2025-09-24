24 SEPWEDNESDAY2025 2:40:49 PM
फिल्म इंडस्ट्री ने खो दिया एक और सितारा, फेमस एक्ट्रेस का  87 साल की उम्र में निधन

नारी डेस्क: प्रशंसित इतालवी अभिनेत्री क्लाउडिया कार्डिनल अब इस दनिया में नहीं रही। उन्होंने 87 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। क्लाउडिया ने 1960 और 1970 के दशक की कुछ सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय फिल्मों में अभिनय किया था। उन्होंने 100 से ज़्यादा फ़िल्मों और टेलीविजन के लिए बनी फ़िल्मों में अभिनय किया, लेकिन उन्हें फ़ेडरिको फ़ेलिनी की "8½" में युवा शुद्धता के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था, जिसमें उन्होंने 1963 में मार्सेलो मास्ट्रोइयानी के साथ सह-अभिनय किया था।

कार्डिनेल को उसी वर्ष लुचिनो विस्कोन्टी के ऐतिहासिक उपन्यास "द लेपर्ड" के पुरस्कार विजेता स्क्रीन रूपांतरण में एंजेलिका सेडारा की भूमिका और 1968 में सर्जियो लियोन की स्पेगेटी वेस्टर्न "वन्स अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट" में एक सुधारित वेश्या की भूमिका के लिए भी प्रशंसा मिली। उनके एजेंट लॉरेंट सेवरी ने एएफपी को बताया कि उनका निधन फ्रांस के नेमॉर्स में उनके बच्चों के बीच हुआ। सेवरी और उनकी एजेंसी ने एसोसिएटेड प्रेस द्वारा ईमेल किए गए टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

कार्डिनेल ने 17 साल की उम्र में ट्यूनीशिया में एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने के बाद अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत की। सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले, उन्होंने सोचा था कि वे एक स्कूल शिक्षिका बनेंगी।  उनकी शुरुआती भूमिकाओं में से एक 1958 की कॉमेडी क्लासिक "बिग डील ऑन मैडोना स्ट्रीट" में एक काले कपड़े पहने सिसिली लड़की की थी। इसका निर्माण फ्रेंको क्रिस्टाल्डी ने किया था, जिन्होंने उनके शुरुआती करियर का प्रबंधन किया और जिनसे वह 1966 से 1975 तक विवाहित रहीं।

बड़ी आंखों वाली इस कामुक श्यामला को अक्सर एक जोशीली महिला के रूप में दिखाया जाता था। चूकि उनकी आवाज़ गहरी थी और वे भारी फ्रेंच लहजे के साथ इतालवी बोलती थीं, इसलिए उनकी शुरुआती फिल्मों में उनकी आवाज़ को डब किया जाता था। हॉलीवुड में उनके करियर को आंशिक सफलता ही मिली क्योंकि वे यूरोपीय फ़िल्में छोड़ने में दिलचस्पी नहीं रखती थीं। फिर भी, उन्होंने 1965 की कॉमेडी थ्रिलर "ब्लाइंडफोल्ड" में रॉक हडसन के साथ और दो साल बाद टोनी कर्टिस के साथ एक और कॉमेडी "डोंट मेक वेव्स" में काम करके कुछ प्रसिद्धि हासिल की।

