दिवाली पर छिपकली दिखना: शुभ संकेत या अशुभ इशारा? यहां जानें धार्मिक मान्यताएं

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 19 Oct, 2025 12:04 PM
 नारी डेस्क: दिवाली का पर्व आने के साथ ही हर घर में सफाई और सजावट की हलचल शुरू हो जाती है। लोग घर के कोने-कोने को चमकाने में जुट जाते हैं ताकि मां लक्ष्मी का स्वागत पूरी श्रद्धा और पवित्रता से किया जा सके। लेकिन इसी सफाई के बीच घर की दीवारों या छत पर दिखने वाली छिपकली को देखकर कई लोग घबरा जाते हैं। सवाल उठता है  क्या दिवाली के दिन छिपकली दिखना शुभ होता है या अशुभ?

 वास्तु शास्त्र में छिपकली दिखने का मतलब

वास्तु शास्त्र के अनुसार, छिपकली को शुभ संकेत माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर दिवाली के दिन घर में छिपकली दिखाई दे, तो यह इस बात का प्रतीक है कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। छिपकली का दिखना धन, सौभाग्य और समृद्धि के आगमन का संकेत देता है। इसलिए इस दिन उसे भगाना या मारना अशुभ माना जाता है।

 मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छिपकली देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए अगर दिवाली की रात या पूजा के समय यह घर में नजर आए, तो यह मां लक्ष्मी के आगमन का संदेश होता है। कहा जाता है कि इस स्थिति में व्यक्ति को मां लक्ष्मी से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करनी चाहिए, न कि डरना चाहिए।

 मंदिर या पूजा स्थल में दिखे तो बेहद शुभ

अगर छिपकली घर के मंदिर या पूजा स्थल में दिखे, तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा होना दर्शाता है कि देवी-देवता प्रसन्न हैं और आपके घर में शांति, सुख और समृद्धि का आगमन होने वाला है। वास्तु के अनुसार, यह स्थिति नए अवसरों और धन वृद्धि का प्रतीक होती है।

 अगर छिपकली आपके ऊपर गिर जाए तो?

अक्सर लोग छिपकली गिरने से डर जाते हैं, लेकिन हिंदू मान्यताओं में इसे शुभ माना गया है। खासकर अगर दिवाली वाले दिन छिपकली सिर पर गिरे, तो यह राजयोग या बड़े भाग्य परिवर्तन का संकेत देता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपकी किस्मत चमकने वाली है।

  क्या करें अगर छिपकली आप पर गिरे?

अगर कभी दिवाली के दिन आपके ऊपर छिपकली गिर जाए, तो घबराएं नहीं। इसके बाद नहा-धोकर मंदिर जाएं, दान करें और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और सफलता का मार्ग खुलता है।

दिवाली पर छिपकली दिखना किसी भी रूप में अशुभ नहीं, बल्कि शुभ संकेत माना जाता है। यह मां लक्ष्मी की कृपा और धन-धान्य की प्राप्ति का प्रतीक है। इसलिए अगर इस दिवाली छिपकली दिख जाए, तो डरने की बजाय मुस्कुराकर उसका स्वागत करें, क्योंकि हो सकता है वह आपके घर लक्ष्मी का संदेश लेकर आई हो।
 

 

