06 OCTMONDAY2025 8:54:49 PM
एकता कपूर को अचानक क्या हुआ? हाथ जोड़कर सभी  Actors से मांगी माफी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 06 Oct, 2025 06:03 PM
नारी डेस्क: एकता कपूर ने विज्ञापनों में अपनी हालिया झड़प के बाद उन सभी अभिनेताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है जिनकी उन्होंने वर्षों से आलोचना की है। टेलीविज़न और फ़िल्म निर्माता ने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में एक क्लिप अपलोड करते हुए कहा- "विज्ञापनों में अपनी हालिया झड़प के बाद, मैं उन सभी अभिनेताओं से सार्वजनिक रूप से माफ मांगना चाहती हूं जिनसे मैंने कहा था, 'आपका अभिनय उम्मीद के मुताबिक नहीं था'। मुझे सच में खेद है।"

 हाल ही में, एकता कई तरह के उत्पादों के विज्ञापनों में नज़र आई हैं। एक विज्ञापन में वह दावा करती हुई दिखाई दी- "मैंने दुनिया को के-ड्रामा दिया जो "क्योंकि सास भी कभी बहू थी", "कहानी घर घर की", "कुसुम" और "पवित्र रिश्ता" जैसे उनके प्रतिष्ठित टीवी शो की गौरवशाली विरासत की ओर इशारा करता है।एक अन्य अपडेट में, नेटफ्लिक्स की व्यंग्यात्मक कॉमेडी "कथल: ए जैकफ्रूट मिस्ट्री" को हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के दौरान 'सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म' के रूप में सम्मानित किया गया। निर्देशक यशोवर्धन मिश्रा, निर्माता गुनीत मोंगा कपूर, निर्माता एकता, नेटफ्लिक्स की मोनिका शेरगिल के साथ समारोह में उपस्थित थे, जहाँ निर्देशक को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार और पदक से सम्मानित किया। सान्या मल्होत्रा, अनंत जोशी, विजय राज और राजपाल यादव की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के साथ, "कथल: ए जैकफ्रूट मिस्ट्री" ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाला पहला नेटफ्लिक्स ओरिजिनल बनकर इतिहास रच दिया है।

अपना अनुभव साझा करते हुए, एकता ने कहा- "राष्ट्रीय पुरस्कारों में भाग लेना और कथल की जीत का जश्न मनाना बालाजी में हमारी पूरी टीम के लिए एक जादुई पल है। यह कहानी प्रामाणिक, अनोखे भारतीय आख्यानों पर प्रकाश डालने के लिए रची गई थी, और आज की मान्यता इस सफ़र को अविस्मरणीय बनाती है।" उन्होंने आगे कहा- "इस कहानी को पसंद करने के लिए जूरी और दर्शकों का धन्यवाद, और नेटफ्लिक्स का भी, जिसने इस कहानी को भारत के हृदयस्थलों से वैश्विक दर्शकों तक पहुचाया। यह हमें साहसिक, मौलिक कहानी कहने का समर्थन करते रहने के लिए प्रेरित करता है।"
 

Nari Special

