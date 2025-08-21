हफ्ते-हफ्ते तक साफ नहीं होता पेट? बस अपनाएं ये 3 आसान तरीके और फर्क खुद देखें!

26 AUGTUESDAY2025 2:42:04 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 21 Aug, 2025 02:03 PM
 नारी डेस्क: पेट की सफाई सेहत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपका पेट हफ्तों तक साफ नहीं होता, तो न सिर्फ आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है बल्कि इसका असर आपके चेहरे पर भी दिखाई देता है। पेट में जमी गंदगी और टॉक्सिन्स आपकी त्वचा को फीका और परेशान बना सकते हैं। लेकिन घबराइए मत।आज हम आपको तीन आसान और असरदार उपाय बताएंगे, जिनसे आपका पेट साफ होगा और आपका चेहरा खिल उठेगा जैसे कमल का फूल। चलिए जानते हैं ये उपाय विस्तार से।

गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पिएं

सुबह उठते ही खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें आधा नींबू निचोड़ें और एक चम्मच शहद डालें। यह मिश्रण आपके पाचन तंत्र को साफ करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलने में मदद करता है। नींबू विटामिन C से भरपूर होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जबकि शहद में एंटीऑक्सिडेंट गुण होते हैं जो शरीर को डिटॉक्स करते हैं। नियमित रूप से इसे पीने से आपकी कब्जियत दूर होगी और पेट की सफाई होगी।

फाइबर युक्त आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करें

पेट साफ रखने के लिए आपकी डाइट में फाइबर बहुत जरूरी है। ताजा फल, सब्जियां, ओट्स, मूंगफली और साबुत अनाज आपके पेट को साफ करने में मदद करते हैं। फाइबर पेट की परतों में फंसे कचरे को बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। दिन में कम से कम 25-30 ग्राम फाइबर जरूर लें। इसके अलावा पानी ज्यादा पीना भी जरूरी है क्योंकि फाइबर तभी अच्छे से काम करता है जब आपके शरीर में पानी की मात्रा ठीक हो।

योग और प्राणायाम से पाचन सुधारें

पेट साफ रखने के लिए सिर्फ खानपान ही नहीं, योग और प्राणायाम भी बेहद जरूरी हैं। विशेष रूप से अनुलोम-विलोम प्राणायाम और पद्मासन जैसी आसान योग मुद्राएं पाचन तंत्र को मजबूत करती हैं और पेट की सफाई में मदद करती हैं। रोजाना कम से कम 20 मिनट योग करने से न केवल आपका पेट साफ रहेगा, बल्कि आपकी त्वचा भी अंदर से स्वस्थ और चमकदार हो जाएगी।

पेट की सफाई को नजरअंदाज करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन इन तीन आसान उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप न केवल पेट की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि अपने चेहरे पर भी प्राकृतिक निखार ला सकते हैं। तो देर किस बात की? आज ही शुरू करें और कमल के फूल की तरह खिलते चेहरे का अनुभव करें।  

