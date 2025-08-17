19 AUGTUESDAY2025 11:45:03 AM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 17 Aug, 2025 04:11 PM
डॉक्टर ने किया दांतों का X-ray, बच्ची की रिपोर्ट देख मां के उड़े होश

 नारी डेस्क: वॉशिंगटन स्टेट (अमेरिका) से सामने आई एक चौंकाने वाली और थोड़ी-सी मज़ेदार खबर ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा है। एक आम डेंटल चेकअप के दौरान एक मां और उसकी 13 साल की बेटी के लिए ऐसा खुलासा हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बेटी को ब्रेसेज़ लगवाने के लिए ऑर्थोडॉन्टिस्ट के पास ले जाया गया था, लेकिन X-ray में जो सामने आया, उसने सभी को हैरान कर दिया।

 X-ray में दिखा रहस्यमयी धातु का टुकड़ा

मां ओफीलिया (बदला हुआ नाम) अपनी 13 साल की बेटी के साथ डेंटिस्ट के पास गई थीं। जब ऑर्थोडॉन्टिस्ट ने ब्रेसेज़ से पहले X-ray किया, तो उसमें लड़की के साइनस में एक छोटा-सा धातु का टुकड़ा दिखा। यह देखकर मां और डॉक्टर दोनों चौंक गए। ओफीलिया ने बताया, "स्क्रीन पर कुछ चमकता हुआ नजर आया। डॉक्टर ने जब ध्यान से देखा, तो वह मेटल का एक छोटा टुकड़ा था, जो बेटी के साइनस के अंदर फंसा हुआ था।"

बेटी ने खुद ही नाक में डाला था मेटल मां से छुपा ली थी बात

इस घटना की असली वजह तब सामने आई, जब ओफीलिया ने अपनी बेटी से धीरे-धीरे बात की। बच्ची को ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) है, जिसके कारण वह कभी-कभी बिना सोचे कुछ कर बैठती है। बेटी ने मां को बताया कि करीब छह महीने पहले उसने घर पर ही नाक छेदने की कोशिश की थी  कान की बाली (इयररिंग) से! मां ने मना किया था, लेकिन लड़की ने जिद में आकर नाक में इयररिंग डालने की कोशिश की। उसी दौरान छींक आई या शायद हलचल हुई, और वह मेटल का टुकड़ा नाक से होता हुआ साइनस में जा फंसा।

डर के मारे बेटी ने किसी को कुछ नहीं बताया और यह बात छिपाए रखी जब तक X-ray में इसका राज़ नहीं खुला।

 Reddit पर शेयर की कहानी, वायरल हो गई पोस्ट

ओफीलिया ने यह पूरी घटना Reddit पर शेयर की, जहां यह पोस्ट वायरल हो गई। हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कई यूज़र्स ने इसे मजेदार, तो कुछ ने चौंकाने वाला बताया। पोस्ट को 73,000 से ज्यादा लाइक्स मिले और सैकड़ों कमेंट्स में लोगों ने अपनी ऐसी ही घटनाओं को शेयर किया।

 बिना दर्द के निकाला गया टुकड़ा, बेटी बिल्कुल ठीक

सबसे अच्छी बात यह रही कि जब ENT (कान-नाक-गला विशेषज्ञ) को दिखाया गया, तो उन्होंने एक लंबी मेडिकल चिमटी की मदद से साइनस में फंसे मेटल के टुकड़े को आसानी से निकाल लिया। इस पूरी प्रक्रिया में बच्ची को कोई दर्द नहीं हुआ और सब कुछ सुरक्षित तरीके से हो गया।

 अब मां ने बदल लिया अपना नजरिया

इस घटना से पहले ओफीलिया नाक छिदवाने के पूरी तरह खिलाफ थीं। लेकिन अब उन्होंने हंसते हुए कहा, "शायद अब मैं उसे नाक छिदवाने की इजाज़त दे ही दूं, लेकिन इस बार किसी पेशेवर से!

 क्या सीख मिलती है इस घटना से?

बच्चों को नई चीजें ट्राय करने से पहले सही जानकारी देना जरूरी है। पैरेंट्स को ADHD जैसी स्थितियों को समझकर धैर्य और संवाद के साथ व्यवहार करना चाहिए। किसी भी शारीरिक असुविधा को नजरअंदाज न करें  समय रहते मेडिकल जांच बहुत ज़रूरी है।

  

