25 SEPTHURSDAY2025 9:05:51 PM
Nari

खाएं ओट्स की ये लाजवाब रेसिपी , मोटापा होगा कम और पाचन दुरुस्त

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 25 Sep, 2025 04:19 PM
खाएं ओट्स की ये लाजवाब रेसिपी , मोटापा होगा कम और पाचन दुरुस्त

नारी डेस्क:  सुबह का नाश्ता पूरे दिन की ऊर्जा और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर आप वेट लॉस के सफर पर हैं और हेल्दी ब्रेकफास्ट की तलाश में हैं, तो ओट्स और दही से बनी यह रेसिपी आपके लिए एकदम सही विकल्प है। यह न सिर्फ वजन घटाने में मदद करती है बल्कि पाचन शक्ति को भी मजबूत बनाती है।

क्यों चुनें ओट्स और दही?

ओट्स फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं और ओवरईटिंग से बचाते हैं। वहीं दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों की सेहत को बेहतर करते हैं और पाचन प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। दोनों का मेल वजन कम करने के साथ-साथ ऊर्जा भी प्रदान करता है।

PunjabKesari

ओट्स दही मसाला बनाने के लिए सामग्री

1 कप ओट्स

½ कप दही

1 प्याज (कटा हुआ)

1 टमाटर (कटा हुआ)

1 गाजर (कटी हुई)

1 शिमला मिर्च (कटी हुई)

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

नमक स्वादानुसार

½ चम्मच सरसों (राई)

½ चम्मच जीरा

4–5 करी पत्ते

1 सूखी लाल मिर्च

PunjabKesari

बनाने की विधि

ओट्स को तैयार करें – सबसे पहले ओट्स को 10–15 मिनट पानी में भिगो दें। अगर जल्दी है तो हल्का उबालकर भी नर्म कर सकते हैं।

सब्जियों को उबालें – प्याज, टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च को बारीक काटकर हल्का उबाल लें ताकि ये मुलायम हो जाएं।

सब्जियों में दही मिलाएं – उबली सब्जियों में दही, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च और नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें।

तड़का लगाएं – एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें। उसमें राई, जीरा, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर तड़का लगाएं।

मिलाएं और पकाएं – अब इसमें ओट्स डालें और अच्छे से चलाएं। फिर दही वाली सब्जियों को डालकर सभी सामग्री को अच्छे से मिलाएं।

परोसें – गैस बंद करके गरमागरम ओट्स दही मसाला सर्व करें।

PunjabKesari

वजन कम करने में मददगार हाई फाइबर कंटेंट ओवरईटिंग से बचाता है। पाचन को दुरुस्त रखता है ।दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंत की सेहत सुधारते हैं। ऊर्जा से भरपूर  सुबह के लिए परफेक्ट एनर्जी-बूस्टिंग डिश। कम कैलोरी और हेल्दी  तैलीय खाने की जगह पौष्टिक और हल्का विकल्प।

यह रेसिपी उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो मोटापा कम करना चाहते हैं लेकिन स्वाद से समझौता नहीं करना चाहते।  

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it