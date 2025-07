डायरिया का कहर: देश के कई राज्यों में दस्त ने मचाया हड़कंप, जानिए संक्रमण से बचाव के उपाय

नारी डेस्क: देश में मानसून की शुरुआत के साथ ही डायरिया (Diarrohea) के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। दूषित पानी और खराब सफाई व्यवस्था के कारण यह संक्रमण कई राज्यों में फैल चुका है। ओडिशा, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा और कोलकाता जैसे राज्यों और शहरों में इसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि थोड़ी-सी सावधानी और सही खानपान से इससे बचाव संभव है।

ओडिशा इस समय डायरिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। राज्य में लगभग 500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से गंजाम जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यहां अब तक संक्रमण से दो लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा जाजपुर, ढेंकनाल, कटक, भद्रक सहित आठ जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग इन क्षेत्रों में साफ पानी की व्यवस्था, घर-घर जाकर जांच और दवाइयों का वितरण कर रहा है।

Convened a high-level meeting with Director Health, MCC @mc_patiala, Civil Surgeon & Water Supply & Sewerage Board officials to review the diarrhoea situation & ongoing response.

All departments directed to ensure timely action & strict adherence to health & safety protocols. pic.twitter.com/ENZwtonk86