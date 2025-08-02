10 AUGSUNDAY2025 2:21:18 PM
Diabetic patient  के लिए गुड न्यूज, अब बिना दवा के भी कंट्रोल रहेगा Blood Sugar

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 02 Aug, 2025 07:34 PM
नारी डेस्क:  चंडीगढ़ स्थित पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) के एक अध्ययन में कहा गया है कि एक मधुमेह रोगी कम से कम तीन महीने तक बिना दवा के सामान्य रक्त शर्करा स्तर पर लौट सकता है। दशकों से, टाइप 2 मधुमेह को एक आजीवन, अपरिवर्तनीय स्थिति के रूप में देखा जाता रहा है, जिसके लिए दैनिक दवा, सख्त आहार नियंत्रण और निरंतर जीवनशैली प्रबंधन की आवश्यकता होती है। लेकिन इस नैदानिक अध्ययन से नई उम्मीद जगी है, जिसने दिखाया है कि सावधानीपूर्वक तैयार की गई और व्यावहारिक रणनीति के माध्यम से "छूट" संभव हो सकती है।
 

मरीजों में जगी उम्मीद

वैज्ञानिक "छूट" शब्द का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है कम से कम तीन महीने तक बिना किसी मधुमेह की दवा के 6.5 प्रतिशत एचबीए1सी के साथ सामान्य रक्त शर्करा स्तर पर वापसी। टाइप 2 मधुमेह, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है और भारत में एक बढ़ती हुई स्वास्थ्य चिंता बन गया है, लंबे समय से एक ऐसी पुरानी बीमारी के रूप में देखा जाता रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है।  डॉ. रमा वालिया के नेतृत्व में भारत में निर्मित एक शोध दल, पीजीआईएमईआर में शोधकर्ताओं की एक टीम ने डायरेम-1 अध्ययन शुरू किया, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या आधुनिक दवाओं और जीवनशैली में बदलाव के साथ सख्त रक्त शर्करा नियंत्रण, रोग को "मुक्त" कर सकता है। उनके काम को जो बात विशिष्ट बनाती है, वह यह है कि यह अत्यधिक वजन घटाने वाले आहार या महंगी सर्जरी पर निर्भर नहीं करता, जो अक्सर कई मरीजों के लिए अव्यावहारिक होती हैं।


तीन महीने तक हुई मरीजों की जांच

डॉक्टर ने पिछले पांच वर्षों में टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित वयस्कों का चयन किया, जिनका रक्त शर्करा अभी भी काफी हद तक नियंत्रित था। तीन महीनों तक, इन प्रतिभागियों को सिद्ध मधुमेह दवाओं के संयोजन पर रखा गया और आहार और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से निर्देशित किया गया। उसके बाद, सभी दवाएं बंद कर दी गईं, और अगले तीन महीनों तक, शोधकर्ताओं ने निगरानी की कि क्या उनका रक्त शर्करा स्तर सामान्य सीमा में रह सकता है। लगभग एक तिहाई प्रतिभागियों (31 प्रतिशत) ने मधुमेह "छूट" हासिल की, जो कम से कम तीन महीने तक बिना दवा के HbA1c को 6.5 प्रतिशत से नीचे बनाए रखने के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित बेंचमार्क को पूरा करता है। आश्चर्यजनक रूप से, दोनों उपचार समूहों - एक लिराग्लूटाइड और डेपाग्लिफ्लोज़िन जैसी नई दवाओं का उपयोग कर रहा था, और दूसरा ग्लिमेपिराइड और विल्डाग्लिप्टिन जैसी अधिक सामान्य रूप से उपलब्ध दवाओं का उपयोग कर रहा था - में समान छूट दर देखी गई।
 

 मरीजों में देखे गए मामूली दुष्प्रभाव 

 दवा और जीवनशैली चिकित्सा से इन समस्याओं को दूर करके, अग्न्याशय को एक ज़रूरी आराम मिलता है और कुछ मामलों में, यह फिर से सामान्य रूप से काम करना शुरू कर देता है। जिन लोगों को छूट मिली, उनमें बीटा-कोशिकाओं का कार्य भी बेहतर था (जैसा कि 'डिस्पोज़िशन इंडेक्स' द्वारा मापा जाता है) और इंसुलिन प्रतिरोध (HOMA-IR) का स्तर उन लोगों की तुलना में कम था जिन्हें छूट नहीं मिली। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी रोगी की विशेषता, उम्र, वजन या मधुमेह की अवधि, यह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि कौन सफल होगा, जिससे यह दृष्टिकोण मधुमेह के शुरुआती चरणों में रोगियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू हो सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि मतली जैसे मामूली दुष्प्रभाव देखे गए, खासकर लिराग्लूटाइड लेने वालों में, लेकिन कोई गंभीर स्वास्थ्य जोखिम नहीं देखा गया। उल्लेखनीय रूप से, हस्तक्षेप समूह के किसी भी रोगी को निम्न रक्त शर्करा का अनुभव नहीं हुआ, जो मधुमेह की दवाओं के साथ एक आम चिंता है।
 

